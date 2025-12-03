因一紙公文…身障者個人助理時數遭限制 障礙者：台灣不是有錢有閒？

照顧殺人頻傳，身障團體點出，將照顧重擔全放在照顧者身上，恐導致悲劇不斷發生，政府應設法保障障礙者「自立生活」權利，在「身障權法」修法中，納入自立生活專章，彈性保障身障者使用「個人助理」時數。身障者自立生活聯盟理事長林君潔說，個人助理不是傳統照顧者、照服員，而是依障礙者本人需求聘僱的支持人員，「可協助身障者完成想做的事，過想過的生活。」

身障團體今天走上街頭，為近8年過世的84位長照殺人受害者表示哀悼。一名遠從台南市障礙者表示，過去多年來國內自立生活成效良好，讓障礙者得到個人助理協助生活起居，但衛福部近年卻以一紙公文，發函縣市社政單位，要求「確保資源有效運用」，導致各縣市輪番限制個人助理時數及服務項目，導致障礙者出門寸步難行。

這名障礙者強調，賴清德總統上月曾說，台灣「有錢有閒」，民眾才能去看演唱會，近期又說要提高國防特別預算，所幸在野黨否決預算案，政府不增加社福預算，卻一直增加國防預算，「執政黨是否重視社會福利？」

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟表示，過去10多年來，身障者與個人助理配合良好，但衛福部近期卻宣布限縮服務，不僅縮短個人助理服務時數，還限制服務項目，認為長照已有沐浴服務、陪伴就醫等資源，個人助理就不再提供，如此思維就像把個人助理當成給予障礙者的恩惠及施捨，「未以障礙者為主體，也忽略障礙者需要的是生活，而不僅是活著。」

林君潔點出，現行個人助理申請，被設下重重限制，需要事前經過專家委員審查，且過程中缺乏與障礙者討論的共同決策機制，由專家委員、政府官員決定障礙者該過什麼生活，使得身障者嚴重失去自主權與決定權，且國內多數縣市，限制個人助理服務內容，包括禁制個人助理協助身障者移位、沐浴、協助就醫等，已抵觸個人助理服務已障礙者需求為主體的精神。

身障者申請個人助理，實務上也處處碰壁。林君潔說，不少身障者反應，申請個人助理時，還面對評估與審查時間等待過久問題，等待社工家訪，評估是否可使用個人助理的時間，往往要超過1個月，等待審查委員會最終決定，又要花上數月，從申請服務至實際服務到位，往往要花費3個月至半年時間，且缺乏監督機制，障礙者想要申訴，也無合法管道。

自立生活聯盟指出，表示，各縣市時數審核標準、服務內容極不透明，台中市設有60小時「隱形上限」，台南市則發生使用者時數「遭大砍」，且只限制於外縣市旅遊，幾乎剝奪日常生活支持服務，部分縣市則面臨個人助理人力缺乏困境，台中市自立生活中心被詬病派案率過低，導致有心擔任個人助理工作者，等不到案件被迫轉職。

林君潔表示，目前各縣市個人助理服務運作模式，已從「賦權」支持系統，質變為「由上而下、充滿限制的管理體系」，不僅未促進身心障礙者自立，反而透過僵化規定與權力的濫用，為障礙主生活增添了更多障礙，嚴重侵害身障者選擇權、隱私權與生而為人的基本尊嚴，盼政府積極採取行動改革，找回「自立生活」支持服務初衷與精神。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線