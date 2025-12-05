台中海線「遠雄幸福成」全新落成　私廚服務及海景壓軸戶 吸引北部置產客

位於台中港特區核心的「遠雄幸福成」近期全新落成，位處頂寮里文化廣場、頂魚寮公園萬坪雙綠地核心，加上社區四面臨路的稀有基地條件，迅速成為海線備受關注的高質感住宅指標。建案位置鄰近三井Outlet，讓生活機能與度假氛圍兼具，吸引不少追求舒適生活與資產配置規劃的北部買盤進場。

專屬私廚服務 打造全時度假生活

為回應高端客群對居住「服務升級」的期待，「遠雄幸福成」提供社區專屬「私廚服務」，成為其最受矚目的亮點之一。住戶不需外出，即能享受高品質料理，營造更具儀式感的日常生活。社區同時規劃多達40項豐富休閒景觀公設，包括健身房、室內泳池、SKY LOUNGE、桌球室及視聽室等，將大規模度假型社區優勢發揮到極致，大幅提升居住舒適度與社區價值。

遠雄幸福成社區話題亮點，無須開車外出，下樓就有私廚服務。照片實景拍攝。 圖／遠雄幸福成 提供

日光健身房面中庭綠意、大面採光引景加上大尺度空間備受期待。照片實景拍攝。 圖／遠雄幸福成 提供

海景宅壓軸釋出 受置產族群青睞

「遠雄幸福成」近期釋出的高樓層海景戶型，以永久棟距與海景稀有性成為買家關注焦點。其中45坪擁有大尺度景觀面，主臥採飯店式四件式衛浴設計，鎖定退休族與度假置產需求的客層；而39坪大三房規劃，格局方正加上雙面採光，受自住客青睞。在北部房價持續高點下，海線價格帶優勢突顯，加上海景宅的天然稀缺特性，讓遠雄幸福成具備保值性與抗跌優勢。

遠雄幸福成社區下樓就是萬坪綠地公園，坐落台中港特區的核心地段優勢。照片實景拍攝。 圖／遠雄幸福成 提供

資金尋求避險型資產 品牌與區域發展成主因

在當前房市進入結構性調整的背景下，買方更關注「品牌保障、價值價格、產品稀缺性」等核心條件。遠雄深耕區域多年，穩健的建築與服務標準成為買方信賴的基礎。區域發展面向上，台積電中科二期、台中港科技園區持續擴張，搭配特五號道路通車效應，為台中港特區帶來穩定人口紅利與交通支撐。近年北部資金外溢明顯，這類兼具海景稀缺性、品牌保障與可即刻入住的產品，於都會區難以複製，使遠雄幸福成具備保值避險的資產配置標的。

