跨部會推無障礙海洋 管碧玲：實現全民親海願景

中央社／ 高雄3日電

今天是「國際身心障礙者日」，海委會主委管碧玲表示，行政院持續展開「海洋無障礙」政策，另已完成高雄彌陀南寮漁港無障礙設施，台東及雲林推動中，盼實現全民親海願景。

今天是聯合國制訂的「國際身心障礙者日」，海洋委員會主委管碧玲在臉書（Facebook）發文表示，擔任海委會主委後，首先為特殊教育學校孩子，舉辦海洋科學教育專場活動，用遊戲認識海洋，接著推動海洋平權政策，建立政策模組，推動身心障礙者「親海無礙」。

管碧玲指出，目前已完成高雄彌陀南寮漁港無障礙設施，台東縣及雲林縣正推動中。行政院也已展開跨部會會議，將持續在全國展開「海洋無障礙」政策。

管碧玲表示，將持續整合政策、設施、人才與服務，以「平權、共融」為核心推動無障礙海洋行動，讓民眾能安全與自在地走向海洋、擁抱海洋並感受屬於每一個人的大海，實現「全民親海」願景。

管碧玲說，只有「親海無礙」產業鏈成熟，從研發輔具及浮具，到無障礙海洋普遍設施等全面發展，「我的願望才算完成」，另分享114年度成果影片，並引用歌手蕭煌奇的話祝福，「限制不能決定我們的世界，勇氣才可以。」

海洋委員會今天發布新聞稿說明，自民國113年推動「無障礙親海活動」，補助基隆市、雲林縣、台東縣及高雄市辦理無障礙親海活動，首年參與人數為469人次。今年延續4個地方政府並擴大補助範圍，支持9所學校社團及12個民間團體共同辦理無障礙親海體驗，累計體驗人次突破2500人。

海委會表示，為提升活動品質、安全性及強化服務能量，國家海洋研究院8月完成首屆「海洋無障礙服務人員職能培訓」，共27名學員取得資格，成為第一批具備海域安全管理、特殊需求協助與水域活動指導能力的專業服務人員，未來將持續擴充人才資料庫。

海委會表示，將自明年起推動為期4年的中長程場域改善與建置計畫，預計完成8處常態型無障礙親海基地，並在中央、地方與民間協力下，逐步完善海岸遊憩設施，讓海洋環境更安全與友善，同時保障身心障礙者、銀髮族及學童親近海洋的權益。

