緬甸軍政府選舉 民團籲拒絕承認並依法保障庇護者

中央社／ 台北3日電

面對緬甸軍政府即將在12月起舉行的選舉，由多個民間團體組成的台灣聲援緬甸聯盟今天舉行記者會，呼籲政府拒絕承認緬甸軍政府的假選舉，並立即依法保障緬甸尋求庇護者的權利，展現人權立國的自由民主價值。

亞洲公民未來協會、台灣人權促進會、台灣勞工陣線、台灣廢除死刑推動聯盟等民間團體上午在立法院舉行「反對緬甸軍方假選舉，台灣公民社會籲政府拒認緬甸軍方假選舉！立即依法保障緬甸尋求庇護者權利！」記者會。

亞洲公民未來協會專員陳靜禾說，緬甸民選政府在2021年遭軍方暴力推翻並實施獨裁統治，迄今查禁數十個政黨，逮捕跟監禁3萬名政治犯，並對人民發動戰爭，目前所知已殺害超過7300名平民，如此欠缺民意基礎的政權即將在這個月及明年1月舉行選舉，更在選前修改選舉法、大肆逮捕異議人士，還解散多個政黨，這場大選毫無合法性與公平性。

陳靜禾指出，任何認可或支持這場選舉的人，都是助長緬甸軍政府的獨裁統治，更背棄緬甸人長期為民主的奮鬥跟抵抗。中國和俄羅斯都支持這場假的選舉，中、俄是長期提供緬甸軍政府軍武及國際支持的國家，也凸顯包括台灣在內的國際社會，要堅決抵制這場假選舉的重要性。

緬甸反假選舉行動委員會副主任順雷衣（Shun LeiYi）透過預錄影片表示，緬甸軍事政權在2021年政變毀掉憲法，軍方沒有任何基礎可以舉辦選舉，大多數擁有廣大民眾支持的政黨都拒絕參與這場選舉，在這種情況下，只有恐懼與軍方壓迫下才可能投票。

順雷衣說，軍方舉辦的選舉無法帶來和平，只會加深衝突，這場選舉只是軍政府另一種正當化其罪行，延長威權統治的工具。緬甸與台灣同受威權擴張壓力，她請求台灣，譴責這場假選舉及其合法性，支援緬甸移民社群。

台權會副秘書長王曦表示，台灣政府如果再不履行任何關於庇護政策的話，就是違反國家人權行動計畫的承諾，也違反在兩公約審查中承諾要實行庇護的這件事情。不要再忽視台灣境內擁有這些難民的事實，應該要立刻保障其權利。

緬甸 人權

