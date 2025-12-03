NCC核准離島明年收視費 澎湖、名城明年小漲5元 祥通收費不變

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今日核准離島三家有線電視115年度收視費用。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）今日核准離島三家有線電視115年度收視費用，其中，澎湖、名城兩家有線電視業者每月基本頻道收視費調升5元，調升後，澎湖、名城每月收視費用分別為560元、590元，祥通則維持今年度費用不變，每月收視費用為540元。

NCC今日召開第49次委員諮議會議，核准澎湖縣、金門縣與連江縣等3縣所轄3家有線電視業者每月基本頻道收視費用。

NCC說明，依有線廣播電視法第44條規定，有線電視收視費由地方政府費率審議委員會審核；未設置費率審議委員會的地方政府，由中央主管機關代為審核。因此澎湖縣、金門縣與連江縣所轄3家有線電視系統經營者的收視費率，由NCC代行審核，該會並於11月17日召開審查會議，除邀請系統經營者到會說明外，縣府代表及專家學者代表亦列席表示意見。

NCC表示，本次費率審議就離島三家業者所申報的115年收視費用、所在不經濟地區經營環境、網路建設、收視服務品質、頻道規劃及財務（含財務結構、各項收入、成本）合理性等資料進行審核，並參採地方政府及專家學者代表意見與本國消費者物價指數等因素後，予以綜合考量後核定費率。

NCC表示，離島有線電視系統經營者，因其營業區域內地理天候與經營條件難以與本島具備市場規模系統經營者比擬，且受天然環境限制，設備維護不易，對其仍致力投入經營有線電視多元服務，予以肯定，期盼離島三家系統業者共同致力促進離島民眾收視權益。

澎湖縣 NCC 離島

