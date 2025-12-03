8年84起長照殺人案⋯身障團體行政院前辦追悼會 怒轟「身障權益已死」

近期國內發生身障者遭照顧者悶死及斷食善終事件，障礙團體多次發聲，指身障者生命權已遭漠視。台灣身心障礙者自立生活聯盟發起「追悼會」，號召多個團體上街抗議，推著輪椅沿忠孝東路一段的行政院，行走近八公里至忠孝東路六段的衛福部向部長石崇良陳情，盼盡快修正「身障權法」，提供足夠個人助理時數，可及的輔具支持等，減少照顧壓力，保障受照顧者尊嚴。

參與活動的身障者，高舉「逾8成照顧者獨力照顧到身心俱疲、痛下殺手」、「法媒修、人先死」、「全面翻修障權法」、「身障權法躺平、悲歌不會停」等標語。活動總召、身障者自立生活聯盟理事長林君潔說，本次追悼會是要追悼「身障者權益已死」，也要追悼近8年來，因長照悲歌過世的84位身障者。

林君潔說，長照殺人是因為制度失能，但案件發生後，社會卻有言論鼓勵障礙者安樂死，或認為活得太辛苦就該「斷食善終」，這令身障者恐懼、痛心，每一個生命都很珍貴、不可取代，身障者生命權不該被看輕，然而，實際上障礙者生存價值、生活權利卻不斷被侵蝕，申請輔具、長照資源、個人助理服務等，不斷被排除、被限制。

林君潔說，每當照顧殺人事件發生，政府均強調加強家庭照顧者服務，卻忽略身障服務應該先被落實，呼籲儘速修正「身障權法」，擴大身障定義、落實反其實、加強布建設區無障礙資源，且在並主法、障權法等法治層面，應與身障者充分討論，讓身障者有所選擇。身障團體今天將夜宿行政院，部分團體成員將與石崇良見面，也會把相關建議交付給立法委員。

我國長照與身障服務體系陸續發生悲劇，看似個別家庭的崩潰，或照顧壓力失衡導致，實質上反映深層制度困境，林君潔說，若社會無法提供足夠且適切支持，身障服務被複雜行政流程約束，用來保障身障者的支持系統逐漸變質，目前國內無障礙居住、交通及人力協助、身障輔具、心理支持等服務，不僅申請複雜且門檻過高、費用昂貴，服務內容也與實際需求不符。

台灣身障者自立生活聯盟指出，2017至2025年間，台灣共發生84起與長照相關重大社會案件，這些悲劇不僅是個案，更凸顯長照系統中存在結構性困境，分析這些案件，導致憾事發生核心原因，是照顧者承受難以負荷的身心與經濟壓力，且加害者多為被照顧者至親，多為「獨力照顧者」，面臨失業、經濟拮据、憂鬱症等情況，外部資源匱乏，將照顧者與被照顧者雙雙推向絕境。