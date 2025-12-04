打造「行人優先」城市 讓步行成為城市的日常風景

文／ 新北市政府交通局 提供

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角；「工程就是實實在在的細節累積。」他說，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現場檢視、一次次的調整，把市民每天會經過的路，確實做得更好。

從孩子的腳步開始：通學巷 2.0 擴大三階段改善

新北市自108年起啟動「通學巷弄改善計畫」，在110年完成全市211所國小改善後，112年起擴大到國、高中與大專院校，截至目前已完成119所國高中通學環境建置。

通學巷管制(中平國中)。 圖／新北市政府交通局 提供
通學巷管制(中平國中)。 圖／新北市政府交通局 提供

新北市道安會報工程小組依據各學校的通勤模式，因地制宜進行調整，例如在新莊區中平國中周邊導入通學巷車輛管制，減少上、下學時段車流干擾；淡水區淡江高中周邊設置綠底行穿線，提升行人能見度、提醒駕駛減速禮讓，讓行人穿越更安全。而在深坑區東南科技大學周邊則以標線型人行道串聯行人動線，用標線明確劃出行人專屬空間，讓行走動線更連續、不中斷，提升行人安全與可預測性。

林昭賢說，這些改善，不只是做一條路，而是希望孩子們每天上下學的這段路，能更安心、更踏實，也讓家長放心——因為每一步的安全，都值得被守護。

捷運生活圈友善步行：從站體延伸到生活圈的最後一哩路

林昭賢說：「從捷運站出口走到目的地的每一步，都應該是安全且可預期的。」112年起，交通局以捷運站為起點，進行「捷運生活圈友善步行計畫」，逐步串連從捷運站出口到周邊道路的整體通行環境改善，目前已完成71處捷運站100公尺範圍通行環境改善，以及檢討35處200公尺範圍通行環境，建置超過454項標誌、標線、號誌改善工程。

視障導引標線。 圖／新北市政府交通局 提供
視障導引標線。 圖／新北市政府交通局 提供

工程小組也同步導入智慧有聲號誌、視障導引標線、放大型行人燈，照顧視障者、高齡者與孩童等不同族群的需求。

樂齡友善示範區：讓長輩能放心出門

在中和四號公園周邊，新北市打造了全市第一個「行人及高齡者友善示範區」。工程小組在這裡進行超過40項改善措施，包含降速、增設行人早開或專用時相、加寬行穿線等。成效相當明顯，改善後短短三個月，事故數減少26%，死傷人數更下降31%，讓周邊的行走環境真正變得更安全、更放心。

交通部次長陳彥伯視察中和四號公園示範區。 圖／新北市政府交通局 提供
交通部次長陳彥伯視察中和四號公園示範區。 圖／新北市政府交通局 提供

林昭賢說：「長輩的速度比較慢，環境做好，他們走起來才安心。」因此除了四號公園外，市府也陸續檢討中和佳和公園、新店綠湖公園、板橋四維公園、五權公園、林口吉祥公園、新莊體育園區周邊環境，持續調整人行動線與路口配置，讓不論老幼，都能在城市裡安心踏出每一步。

新北首座「行人友善區」：車輛更懂得退一步

依據《行人交通安全設施條例》，新北市在今（114）年9月公告全台第一個「行人友善區」，就在板橋忠孝國中與後埔國小街廓。區內導入逾50項改善，包括路口彩鋪意象、綠底行穿線、行人專用時相與機車退出騎樓等措施。目的就是讓車輛在行人面前「確實停下來、禮讓通行」。

行人優先區標誌。 圖／新北市政府交通局 提供
行人優先區標誌。 圖／新北市政府交通局 提供

在板橋區光明街的「行人優先區」，也透過警示標誌、減速丘與降速措施，經實測車速平均下降約17%，讓過街更安全。年底還會在蘆洲空中大學、蘆洲國小周邊完成第二處友善區，並在115年累計完成6處示範區。

實體減速設施。 圖／新北市政府交通局 提供
實體減速設施。 圖／新北市政府交通局 提供

林昭賢表示，這些區域最大的用意，就是讓行人不再需要搶快，也不必心驚膽跳，只要走在斑馬線上，就能理直氣壯、安心前進。車輛看見行人，就應該停下來——這是城市最基本的尊重。

人本城市，從新北出發

展望未來，新北市交通局將持續以「人本交通」為核心，深化行人友善環境建設，讓步行成為城市的日常風景。透過行人友善區、行人優先區的擴點推動，以及各局處的協力合作，逐步形塑安全、舒適、永續的都市步行網絡。

另結合中央政策與地方特色，導入更多智慧科技與永續設施，實現「智慧、安全、永續」三位一體的人本交通模式。

同時，交通局也將強化與教育、社福及社區單位的合作，推動高齡者與學童通行安全教育，讓「禮讓行人」成為全民共識與生活文化。藉由滾動式檢討與持續改善，整合都市規劃、公共運輸與綠色街廓設計，讓行人、騎士與駕駛都能共享安全空間。

新北市正用實際行動定義一座新型態的城市，讓每一雙腳步，都被城市溫柔接住。

(新北市政府交通局廣告)

相關新聞

歷史上的今天／1975年北市大安區公所午餐會感謝清潔工

1975年12月4日，台北市大安區公所邀集了兩百多位打掃該區環境的貧民臨時清潔工，在該所大禮堂舉行午餐會，將一個個特製的便當放到每位清潔工的面前。當時的大安區長詹學武說，這只是代表全體區民，對他們表示的一點謝意。

打造「行人優先」城市 讓步行成為城市的日常風景

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角；「工程就是實實在在的細節累積。」他說，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現

讓交通安全成為城市語言 新北跨局處打造「生活化宣導」

每到尖峰時刻，搭捷運、等公車、在超商短暫停留的市民，時常會看到一則熟悉的訊息──「慢、看、停」。 為了讓市民真正理解停讓的重要性，新北市不再僅靠單一局處推動，而是由新聞局、交通局、社會局、教育局、警

讓交通安全成為常用知識 教進孩子的日常生活

上午的校園裡，一堂交通安全課程正進行著。老師帶著學生討論「大型車內輪差」，並親身體驗交通安全的重要性。這樣的畫面，在新北市的334所學校中，已經成為常態。新北市政府教育局長張明文肯定表示，希望孩子長大

北市打造全齡友善職場 攜手企業力推中高齡就業 12月6日臺北車站登場 1,500個工作機會開放面談

在全齡共融的友善城市願景下，臺北市勞動局以行動支持熟齡續航，將於114年12月6日（星期六）上午10時30分至下午4時，於臺北車站1樓車站大廳舉辦「中高齡友善職場聯合就業博覽會」，邀集36家剛出爐的「

義大世界跨年「藍色流星雨煙火」 在這看最精彩

想好去哪跨年了嗎？高雄最浪漫的跨年煙火盛事「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，運用藍色煙火創造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。