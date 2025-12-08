快訊

隨台積電設廠卡位楠梓新核心 「高大之森2」工程0付款 成科技人首選

文／ 詹宜芬 提供

台積電進駐楠梓科技園區，成功帶動區域產業動能及住宅需求。 圖／高大之森2 提供
近年來高雄市積極推動城市產業升級，半導體龍頭台積電進駐楠梓科技產業園區，為北高雄帶來顯著發展動能。隨著原先規劃的五座廠房增為六廠、2奈米先進製程導入，楠梓產業量能持續擴大，相關供應鏈與就業人口快速匯聚，使楠梓被視為高雄下一個「科技核心」及新興蛋黃區。

在「大南方計畫」推動下，亞灣智慧科技園區與楠梓產業園區成為高雄科技發展雙引擎，從人才、產業到城市定位皆迎來全面升級。受惠於台積電設廠帶來的居住需求，北高雄生活圈與新興重劃區備受市場關注，尤其工作地點與生活區保持「車程10–15分鐘」的距離，逐漸成為科技族群的首選模式。

「高大之森2」規劃地上20層、四面皆景，訴求優質地段也能以實惠門檻入手。 圖／高大之森2 提供
在這波產業帶動居住成長的脈絡下，由茂德機構中德建設開發興建的「高大之森2」，因位處高雄大學第一排、緊鄰楠梓科技生活圈，吸引不少科技從業人員關注。該案基地位於大學南路上，為「高大之森」二期，採零店面與臨路退縮設計，加上大學南路20米路寬，確保通風與景觀視野。

本案主打「無限棟距」、「四面皆景」的稀有視野條件，規劃樓高20層、314戶住宅，坪數介於17-33坪，規劃1-3房，鎖定科技工作者、首購族群與自住客層。總價設定約1100至1700萬之間，主打在優質地段亦能以實惠門檻入手。

從該案開車約15分鐘內即可抵達台積電楠梓廠，距離橋頭科學園區亦僅需過橋即達，具備「近產業、離喧囂」的生活距離，符合科技族偏好不緊鄰廠區、但通勤便利的居住習慣。

本案採零店面與臨路退縮規劃，確保通風與棟距視野。 圖／高大之森2 提供
「高大之森2」規劃多項社區公設，包括接待大廳、空中花園、交誼廳、閱覽室、視聽室、健身房、兒童遊戲區及廚藝教室等。其中特別的是，社區圖書館由「紀伊國屋書店」協助選書與規劃，在公共空間中融入文化氣息，書香更顯生活質感。社區後方則設置雙層私有花園，一樓為挑高光廳，二樓延伸綠化空間，營造靜謐休憩環境。

建材方面，採用3M淨水、APD電子鎖、BWT軟水、Studor吸氣閥、TOTO衛浴、永大電梯、Classen木地板、錦鋐氣密窗、GreenWeb防霾紗窗、Hansgrohe五金、櫻花廚具等品牌，從設備到細節皆以提高居住品質為訴求。學區範圍涵蓋援中國小、藍田雙語國小、國昌國中、高科實中、中山高中與高雄大學，具備完整教育資源。

為降低年輕家庭與科技從業者的購屋負擔，「高大之森2」提供自備款98萬起即可購買的方案，並於工程期間採「零付款」機制，買方僅需於完工時支付尾款。此付款方式降低資金壓力，讓自住需求族群能夠更容易掌握購屋時機。隨著台積電設廠帶動北高雄人口紅利、產業聚落與城市變化，「高大之森2」在地段、產品規劃與付款彈性等面向形成優勢，成為科技新貴與楠梓生活圈移居者的新選擇。

