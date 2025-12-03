川普簽台灣保證實施法案 林佳龍：未來雙方交往模式更完整

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部部長林佳龍（中）上午出席立法院外交及國防委員會。記者黃義書／攝影
外交部部長林佳龍（中）上午出席立法院外交及國防委員會。記者黃義書／攝影

美國總統川普日前正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院檢視並逐步解除對台交往限制，象徵台美官方互動將邁向更正常化階段。外交部長林佳龍3日表達感謝，並強調此舉是「台美關係前進一大步」，未來雙方交往模式將更完整、更具制度性。

美國國會先前以單獨審議方式通過台灣保證實施法案，要求國務院定期更新對台交往準則，以解除自1979年美國與中華民國斷交後所設下的「紅線」。白宮資訊顯示，川普已於本月2日簽署成法，使其正式生效，突顯美國行政與立法部門對深化台美關係的跨黨派支持。

外交部指出，法案能在國會有限會期中快速推進，反映美國國會與行政部門對台灣高度重視，也是美方落實強化台美夥伴關係的重要政策展現。林佳龍對此表示誠摯歡迎，強調這將促進台美互動更多元、更無縫，包括台灣官員赴美國聯邦機構洽公、美方官員與駐美代表處往來等，都將更趨正常化。

林佳龍今日受訪時指出，法案生效象徵台美關係再向前推進，是「正常化進程的重要一步」。他指出，雙方未來可在既有互信基礎上展開更密切互動，深化政治、安全、經貿等多領域合作。

根據美國國會網站資料，現行法律僅要求國務院針對對台交往準則進行一次性審查並提交報告；新法案則規定每兩年須重新審查一次，並向國會提出更新內容，確保相關限制得以持續鬆綁。

外交部表示，未來將秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方全球合作夥伴關係，持續強化台美在國際上的共同利益與合作基礎。

