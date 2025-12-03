【專家之眼】共生還是共爭？台灣走味的農漁電共生

國內農漁電共生爭端不斷延燒，關鍵在於政府走錯方向，無法為「養殖為本，綠能加值」做好把關，還硬拗，農漁業主管部門淪為配角，更無法善用「太陽光電賦能農漁業｣，來兼顧能源和糧食需求未來。

儘管太陽光電板的回收目前尚未成為重大問題，但隨著光電板的不斷更換，以及極端氣候加劇，未來幾十年內這個問題將變得尤為重要；特別是當颱風暴雨造成太陽光電板破損時，其功能模組中密封的化學物質可能會洩漏，一旦處理不當，這些化學物質很可能汙染周遭的環境和水域，引爆爭議，對於回收基礎建設不完備的地區，這些問題將更為嚴重，這正是目前政府在水庫大量鋪設太陽光電板，遭到環保人士和民眾強烈反對的主因，目前已完成光電環評及禁建修法，對光電設置有更嚴謹的規範。

未來新能源發展重心將從簡單的規模擴張，轉為以系統協調為核心的價值創造，若能將太陽發電和農地作正確結合可發揮1＋1＞２效果。不過台灣因為耕地面積有限，若大量興建太陽發電場很可能占用到農田，使其無法耕種，進而影響到糧食供應和安全；若能將「能源｣和「糧食｣生產結合起來，既能發電，又能為某些作物、魚類和牲畜提供遮蔭，還能維持農業（魚塭）用地的正常運作，一舉數得，例如「板上發電、板下種植」，成為全球關注的焦點。也獲得相當進展。

但並非所有的農田和魚塭都適合，有研究顯示依賴大型機械收割的作物並不適合加裝太陽能板，且將農作物與太陽能裝置建在一起有利也有弊，例如，在乾旱氣候下，可能在減少灌溉需求的同時獲得更高的產量；但是在極其潮濕的環境中，電池板間距和其他因素，對現場水分分配和最終產量起著至關重要的作用。因此還需要進行更多的研究和科技創新，相信隨著技術的不斷進步和創新，太陽能在農業領域的運用未來前景光明。

政府部門想要順利推動「太陽光電結合農（漁）業｣政策，事先須經過嚴謹的研究和規畫後，選定若干地區進行實地驗證，找出問題並加以改善，同時備妥完善的管理規範和財政激勵措施；在相關技術（包括適當區位，地點，適合養殖〔種植〕的種類，最適放養數量，最適遮光率，日常操作管理，收成時機和方式，農地〔魚塭〕與太陽能光電設施最適配比等）確立並通過環境評估後，循序輔導業者從滿足自家養殖場區供電，再擴大到社區供電並嚴格執行相關管理規範，才能發揮功效。政策一旦缺乏農地總量管制與生態評估，很可能重蹈台灣早期土地開發失衡的覆轍。當太陽光電合約結束後，若地力退化、地下水位變化，農漁民回不去原本的生活，將會是另一種災難！

國外經驗已證實正確推動「太陽光電賦能農（漁）業｣對總體有益，可以兼顧能源和糧食需求。為此，台灣政府有必要為正在推動的「農（漁）業共生」按下暫停鍵，重新調整作法改採取「因地制宜」的「太陽光電賦能農漁業」措施，落實於農地（魚塭）上架設適當數量和面積的太陽光電設施，糾正過去錯誤並協助農漁民、土地管理者、當地社區利益相關者與太陽能開發商，共同尋找各方都能接受的共享方案（例如台灣若能建立以區域為單位的農電合作社，將有助於創造「在地綠能＋在地收益」的新模式），實現農漁業和太陽能發電相互融合、優勢互補的雙贏局面，進而產生社會效益、經濟效益和環境效益，為再生能源和糧食需求做出巨大貢獻！

想像一下我們想要什麼樣的未來農（漁）村？是滿地太陽能板、沒有人影的農地？還是有雞鳴、魚躍，同時也能產電的家園？