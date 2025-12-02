聽新聞
0:00 / 0:00

依親居留許可遭廢 陸配錢麗將訴願

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

中央社報導，錢麗透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，卅天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

報導指錢麗經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。

陸委會日前表示，不排除註銷其長期居留許可。錢麗昨日又在社群媒體發文指出，請給中國共產黨在台執政機會，引發爭議。

內政部移民署昨指出，錢女於依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可，前天送達通知。

針對錢女在台停留期間，有關工作與健保事宜，移民署說，由相關權責機關依規定辦理。若她後續在台另有違法情事，由各主管機關依法妥處。至於錢女在台停留期限，未來仍需視其個案狀況而定。

陸配

延伸閱讀

陸配錢麗宣揚武統 移民署：已廢止依親居留

陸配錢麗喊給共產黨在台執政機會 綠黨團：真是「史無前例」

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

相關新聞

依親居留許可遭廢 陸配錢麗將訴願

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

考試院下鄉了解基層需求 積極因應技術專業人力短缺

考試院副院長許舒翔今天拜會雲林縣元長鄉公所時指出，資訊人力、農業技術業務量上升，突顯技術專業人力缺乏等問題，是地方面對的...

救國團聲明：立法院修法是矯正制度誤判，維護民主原則的正義之舉

立法院今日完成《不當黨產處理條例》部分條文抽出委員會逕付二讀，救國團葛永光主任對國民黨及民眾黨立委表達感佩，並重申這次修法是為了矯正制度誤判、維護民主治理原則，使法律不再偏離初衷。修法提案人游顥委員表

柯文哲貪汙案「法庭直播」駁回 合議庭准宣判5日內公播

民眾黨前主席柯文哲涉貪案12月11日起進行辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判所為錄音、錄影直播；台北地院合議庭審酌後，今天駁回直播聲請案，不過，裁准相關程序「事後」可在司法院網站公開播送，即判決後最遲5日內上網公開播送。 裁定指出，柯文哲為貪汙等案聲請依法院組織法就本案言詞辯論及裁判宣示所為之錄音、錄影公開播送，法院審酌本案涉及重大公共利益，又為社會矚目案件，公開播送無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，應予准許。 此外，關於柯文哲聲請程序全程「法庭直播」，柯認為司法院所定的「法庭錄音錄影公開播送實施辧法第12條第1項」規定僭越修正後法院組織法之立法意旨，不具效力。合議庭認為，為避免公開播送時間過久，辦法規定最遲應公開播送的時限，為案件裁判宣示或公告後5日，已衡平與公共利益關係、審判程序的公平性，因此駁回柯此部分的聲請。

立院三讀 汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院今天三讀通過「公路法部分條文修正案」，「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養...

薛瑞福等美前國防官員投書 指美國助台不是慈善事業

美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）和薛瑞福（Randall Schriver）近日撰文表示，美國協助台灣不是做慈善事業，而是有利於美國的合理行為；他們指出，台灣正在打造嚇阻的盾牌，華府應該與台灣站在一起。 華盛頓郵報1日刊登瑞特納和薛瑞福的投書。對於華府經常批評台灣沒有認真對待自我防衛，不但支出太少、改革太慢、太依賴其他國家，甚至以此來合理化美國減少對台的支持，瑞特納和薛瑞福肯定台灣在軍事支出上跨出了一大步，指台灣的常態和特別國防預算相加起來已經超過台灣GDP的5%，其中3.3%為核心防衛能力，另2.1％則為防衛相關的項目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。