考試院下鄉了解基層需求 積極因應技術專業人力短缺

中央社／ 台北2日電
考試院。圖／聯合報資料照片
考試院副院長許舒翔今天拜會雲林縣元長鄉公所時指出，資訊人力、農業技術業務量上升，突顯技術專業人力缺乏等問題，是地方面對的挑戰，考試院正積極思考對策，雖然部分問題可能無法立即解決，但會透過追蹤管考作為未來制度精進的參考。

考試院透過新聞稿表示，為了解第一線實務困境、讓改革貼近機關需求，解決在地問題，許舒翔與銓敘部長施能傑、考選部次長林明裕及保訓會主秘廖慧全等人，赴雲林縣元長鄉公所拜會與業務交流座談，盼類似會議成為日後基層需求上達中央的重要管道。

許舒翔致詞表示，外界期待多年的官等職等員額配置準則修正，預計12月上旬施行，屆時各機關就能依業務專業需求進用較多中高階人力，至於地方機關職務列等調整，也將自明年2月1日實施。

許舒翔說，此次地方機關職務列等調整範圍不含鄉（鎮、市）公所，但考量現行社會環境變遷快速及服務需求多元，鄉（鎮、市）公所屬於地方制度法下的自治團體，相關職務列等如何基於職責程度、業務性質及機關層級作衡平考量，考試院相當重視，已請銓敘部研議。

元長鄉長李明明指出，元長鄉是典型的農業鄉，面對極端氣候、農作損害、地區建設需求增加等問題，基層業務越來越多，但人力卻不易甄補，幾乎每位鄉公所人員都要身兼多職，員額與列等調整確有檢討必要。

李明明表示，近幾年公所深切感受資訊安全、公共工程管理等工作量快速增加，資訊人力與專業土木工程人員卻難以補足，突顯基層人手少、事情卻不少的難處。感謝考試院走入地方了解實情，也希望透過座談能與考試院溝通人事業務，讓公所人力、職等與薪資待遇能夠更好，使在地人才願意留在地方服務。

許舒翔指出，資訊人力、農業技術業務量上升，突顯技術專業人力缺乏等問題，是地方所面對的實質挑戰，考試院也正積極在思考對策。目前部分問題可能無法立即解決，但考試院將追蹤管考，作為未來制度精進的參考。

