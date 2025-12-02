救國團聲明：立法院修法是矯正制度誤判，維護民主原則的正義之舉

快訊

文／ 救國團

立法院今日完成《不當黨產處理條例》部分條文抽出委員會逕付二讀，救國團葛永光主任對國民黨及民眾黨立委表達感佩，並重申這次修法是為了矯正制度誤判、維護民主治理原則，使法律不再偏離初衷。修法提案人游顥委員表示，行政機關不當擴權，對許多民間公益團體無限上綱做清算，其修法目的能讓公益團體在不受政治干擾的情況下正常運作。

救國團表示歷來一直服務青年、服務社會、服務國家，從來不屬於任何政黨。 圖／救國團
黨產會隨即對修法提出質疑。對此救國團回應相關指控，並強調修法讓制度回歸法治、讓事實回到事實本身，是台灣民主的重要一步。

救國團強調財產取得與承接皆依法行政。早期救國團為政府機關，其工作皆係執行政府任務，由政府補助經費。後來轉型成民間團體，其財產所得除執行政府的標案的勞務所得外，還包含辦活動的收入及義工和社會各界的捐款，救國團的財產與黨產無關。

救國團強調，在與黨產會交涉過程中，救國團的證據早已完整提出，問題在於黨產會基於意識型態立場，主觀論斷，無視救國團提出之客觀證據。救國團指出，在歷次調查及訴訟當中，救國團已向黨產會與法院提交大量證據，包括行政院核定成立文件、國防部隸屬與行政院督導之公文、歷年組織調整資料、會計師針對財務來源、建物建置、折舊之專業報告、救國團自籌資金興建與維運場館的所有證明等。這些文件皆清楚證明救國團非政黨附屬組織、財產取得具合法性，與政黨並無財務關係。救國團的青年活動中心，早期係行政院為使青年有活動場所，乃指示救國團興建活動中心，目前中心土地均係合法租用，並非非法佔用，地上物大多由救國團自費興建，政府雖有部份補助，目的也是為推動青年活動，如今，黨產會將這些地上物收歸國有，確為不公不義，也違反憲法保障人民財產權，國家不得任意剝奪的規定。

此外，台灣高等法院於103年判決亦已明確指出：「救國團於民國41年到58年間，隸屬於國防部，屬政府機構；59年到77年間為社會運動機構，屬非法人團體；78年以後為公益社團法人，屬社會團體」。該判決並為最高法院106年度台上字第326號民事確定判決維持，此裁判即為最直接的法律反駁。

救國團指出，黨產會採取「黨國一體」推論，將政府行為視為政黨行為，屬政治推測而非法律判準。法院過去多次認為黨產會推論不符行政法基本要求，因此「救國團不是沒有反駁，而是黨產會不願採信證據」。此外，如果依照黨產會的標準，目前很多支持民進黨的外圍組織都是「政黨附隨組織」。

救國團表示屬於青年社會和國家而非任何政黨。 圖／救國團
針對黨產會宣稱「救國團參與威權時代校園監控」，救國團指出此說法嚴重混淆制度脈絡。首先，威權時代校園監督體系屬軍訓教官與情治單位權責，其編制、權力及通報體系均隸屬國防部與情治系統，而非救國團。救國團歷來為推動青年活動與社團輔導之機構，不具備軍事或情報權限，更無指揮或蒐報功能。

經國先生曾指出：「救國團絕非神秘的政治團體，而是堂堂正正的青年組織，不是從事情報、調查等工作的團體。」所以，校園監控從來都不是救國團的工作與任務。經國先生說：「救國團鼓勵青年愛國家、做學問，以培養現代國民的組織。」黨產會強加「校園監控」的帽子在救國團身上，不但是對制度的混淆，也是對救國團的汙衊。

救國團指出，這次修法的重點是為矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查。修法兼顧憲政原則、比例原則與公益團體運作，方能維護法治國精神，避免未來再次出現行政裁處偏離事實與法律的情形。救國團服務青年、服務社會、服務國家，從來不屬於任何政黨。制度必須回到制度的軌道，歷史必須回到事實的基礎，法律必須回到法治原則。此次修法實為台灣民主成熟的重要體現，也是對錯誤的「轉型正義」的一次回歸校正。

