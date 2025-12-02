中研院講座邀諾貝爾和平獎得主 籲終止衝突性暴力

快訊

中央社／ 台北2日電

中研院「台灣橋梁計畫」昨天邀請2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德女士演講，呼籲全球正視並應終止衝突性暴力，期盼國際社會能讓倖存者的聲音被聽見，納入政策討論與跨國合作，確保不再有人承受同樣的傷痛。

中央研究院今天發布新聞稿表示，昨天舉辦「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）第二場講座，邀請2018年諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）女士主講「誰能推動全球衝突相關性暴力（Conflict-related Sexual Violence, CRSV）的終結？—個人故事的力量與行動主義的角色」（Who Can Influence the Endof CRSV Worldwide? — The Power of Personal Stories andthe Role of Activism）。

穆拉德是中東少數民族雅茲迪（Yazidis）族人，2014年她的家園克丘（Kocho）遭到武裝入侵。在成功逃離暴行迫害後，她選擇站上世界舞台，持續在聯合國與國際社會推動防制衝突相關性暴力的倡議，呼籲各界正視此人權危機。

中研院轉述，穆拉德在講座中回憶，在她成長的環境中，幾乎沒有屬於自己的公共空間。如今，她在家鄉辛賈爾（Sinjar）成立女性中心（New Women’s Center in Sinjar），提供安全的空間，讓女性得以學習、分享經驗、接受心理支持，並共同討論社區重建、教育與生計等議題。

穆拉德表示，衝突相關性暴力不只是個人遭遇，更牽涉國際法、政治局勢、族群身分與社會文化等層面；若要真正終止此類暴行，政府與國際機構必須強化法律體系與追訴機制，讓加害者得以依法究責。

同時，穆拉德說，非政府組織與地方社群在第一線協助倖存者復原，更是關鍵且不可或缺的；她期盼國際社會能讓倖存者的聲音被聽見，並納入政策討論與跨國合作，以確保不再有人承受同樣的傷痛。

「台灣橋梁計畫」由中研院攜手台灣大學等11所國內學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）合作推動，旨在促進台灣與全球頂尖學者的深度交流。今年11月至明年4月間，將陸續邀請10位諾貝爾獎得主蒞臨中研院，領域涵蓋和平、化學、物理與生醫等領域。

中研院說，下一場「台灣橋梁計畫」講座，將於明年1月16日由2012年諾貝爾物理獎得主塞爾格・哈羅契博士（Dr. Serge Haroche）主講「雷射科學、量子光學、電子學和計算領域的新發展與應用」。

中研院 諾貝爾獎 衝突

