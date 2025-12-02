立院三讀 汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

電動車近年盛行，政府規畫未來將開始徵稅，立法院今天三讀通過「公路法部分條文修正案」，「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，徵收費率及分配辦法等，由交通部會商有關單位另訂之；另外，三讀條文也明訂，公路管線或人、手孔蓋應於設置或維修後與路面齊平，抗滑值不得低於交通部所定基準。

政府為推動淨零碳排，提供電動車緩徵牌照稅和燃料稅的優惠，規畫未來再開始徵稅，若照目前「汽車燃料使用費」的名義徵收，外界認為是名不正言不順，公路法修正案今日三讀條文將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」。

三讀條文指出，公路主管機關，為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收「公路使用養護安全管理費」。使用燃料車輛之徵收費率，不得超過燃料進口或出廠價格25%；非使用燃料車輛之徵收費率，由交通部會商財政部另定之。相關徵收及分配辦法，由交通部會商財政部定之；其有關市區道路部分的分配比例，由交通部會商內政部辦理。

三讀條文中也提到，汽車所有人若不依規定繳納「公路使用養護安全管理費」者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達900元以上，可處300元以上、3000元以下罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照。

三讀條文還明訂，管線機構或其他工程主辦機關（構）使用公路用地設置管線或人、手孔蓋，於設置或維修後應予修復，並確實回填與鄰接路面齊平，設施抗滑值基準不得低於交通部所定之基準，平整度標準以3公尺直規檢測單點高低差不得超過正負0.6公分；違者應於限期內改善，屆期未改善者，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善得按次處罰。

近年有多起客運業者未投保第三責任險，導致受害人求償困難事件。三讀條文明訂，客運業者皆應投保旅客責任保險、第三人責任保險，未依規定投保者，公路、市區、遊覽車客運業可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰；計程車客運業處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

另外，近年年長行動不便者與長照接送需求成長，發放通用計程車牌照將比照優良計程車個人牌照，不受現有計程車牌照數量的限制。修法也增訂，公路種植行道樹、花木或設置景觀設施，應以原生種為優先。