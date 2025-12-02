臺中親子館五倍增！東勢親子館暖心啟用 陪伴家庭在地共學、共玩、共成長

「阿嬤，你看我的臉」，剛滿四歲的孫子抓著粄印，臉上出現不知何時蓋上的粉紅色印記，像極了一塊迷你新丁粄，惹得講著一口道地客語的阿嬤捧腹大笑，阿嬤一邊幫他擦臉，一邊說：「細漢時，阿奶過年過節就愛用這个印，看到你，𠊎就想起𠊎个做細人時(翻譯：我就想起我的小時候)」，祖孫倆站在「東勢親子館」裡的客庄扮家家區裡，旁邊掛著染布、木板、竹編工具，孫子東摸西摸，阿嬤則像開啟了記憶開關，講著以前如何跟兄弟姊妹做粄、曬衣、挑水的生活點滴。

東勢親子館的操作區融入客庄生活元素。 圖／臺中市政府社會局 提供

就在阿嬤正陶醉於回憶時，小孫子已經把粄印蓋在阿嬤的手掌心上，邊蓋邊喊著：「阿嬤變桃寶！」逗得旁邊的爸媽、其他家庭都笑成一片，阿嬤佯裝生氣，卻又忍不住彎著眼角說：「這个東勢親子館，唉唷，正經分𠊎孫子搞到忒歡喜了(翻譯：真的讓我孫子玩得太開心了)」

粄印小巧手操作區是很多孩子喜愛玩樂的地方。 圖／臺中市政府社會局 提供

其實，這位阿嬤期待東勢親子館已經等了一整年。從聽到要落成、到經過客家樂活園區時看到施工布幕，阿嬤經常在問：「幾時會開？」如今牽著孫子的手走進館裡，看見「龜寶」和「桃寶」用圓滾滾的笑容迎接大家，阿嬤說：「原本想像只是個遊戲的地方，結果竟然像轉到自家做細人時个屋下(翻譯：回到自己小時候的家)」。」

山城裡的新朋友——東勢親子館把文化、自然與童趣揉成最溫暖的風景

東勢親子館位於客家樂活園區四樓，與山城農業推廣學習中心、客庄傳習中心串連成一條親近大自然的文化軸線，館內處處可見東勢特有的山城意象，像進入「螢火光影境」時，牆上閃爍的光點宛如螢火蟲在山谷間飛舞，小朋友追著光影跑動時，大人也能在一旁感受到夜間山城的靜謐美好，而「客庄扮家家」讓孩子親手體驗傳統客家日常，從洗衣、壓衣到製作粄印，簡單的動作背後藏著客家族群勤儉生活的智慧，也讓許多長輩看了會忍不住輕聲說：「做細人時乜係恁樣長大个。」(翻譯：小時候也是這樣長大的)」

圖書區「山城故事屋」收藏與山城自然、人文相關的繪本，孩子蜷坐在木地板上翻書時，彷彿在聽老故事裡的山林呼吸；體能區「森樹大挑戰」則運用樹洞、木棧與高低平衡道，讓孩子在攀爬與探索中增強肢體協調；給嬰幼兒的「福氣軟軟窩」柔軟舒適，是家長最安心的角落。操作區「粄印小巧手」則總是充滿笑聲，孩子用粄印創作的模樣，常讓家長忍不住拍照收藏。

東勢親子館是親子同樂的好去處。 圖／臺中市政府社會局 提供

東勢親子館的課程也深受家庭喜愛，像是「小小探險家」帶著孩子走出室內，觀察葉脈變化、認識昆蟲，甚至學習辨識常見的山城植物，有家長分享，孩子在課程後回家看到院子裡的瓢蟲時興奮大叫：「我知道牠住哪裡！」學習彷彿成了自然的一部分，透過文化與生態的融合，這座親子館不只是遊戲空間，更像是一座將傳統與現代悄悄接起來的生活教室。

從濕地到歷史建築，三館三風景——臺中親子館打造跨文化、跨世代的育兒新場景

除了東勢館，臺中還有清水與霧峰兩座風格截然不同的新館也在今年啟用，各自展現地方特色，也為城市的家庭帶來更多元的育兒驚喜。

清水親子館因為位於海線，又與清水國民暨兒童運動中心共構，因此成為全國第一座設在運動中心內的親子館，走進館內，彷彿從城市瞬間跨入高美濕地。地板以海灘意象延伸，磁鐵牆上有螃蟹、魚、鳥類，孩子蹲在地上找潮間帶小生物的模樣，像是在真正的濕地探險，家長說，孩子第一次學到「濕地是鳥類的家」時，竟然轉頭問她：「那我們不能亂丟垃圾對不對？」這種把環境教育融入場景的方式，讓孩子在遊玩過程自然培養生態意識，大肢體區以大型教具與身體動作圖像設計，搭配館內吉祥物「蟹寶」，讓孩子在跑跳中建立自信與體能，許多家長笑稱：「他們在這裡玩一小時，比上體操課還累，但超開心。」

清水親子館融入高美濕地意象。 圖／臺中市政府社會局 提供

氣球傘是孩子們最愛的遊戲之一。 圖／臺中市政府社會局 提供

霧峰親子館則是一種完全不同的氛圍，設置於舊省政府教育廳中，歷史建築的木窗、灰綠色牆面與柔和光線，讓人一進門就有一種「回家」的安心感，館內的吉祥物「霧bird」以貓頭鷹為原型，孩子們在館內尋找藏在各處的霧bird，從角落的小巢、木箱到高處的樹洞，一個個幫牠們「找回家」，像在玩一場跨越時空的捉迷藏。

霧峰親子館-尋找霧bird的家。 圖／臺中市政府社會局 提供

更有家長說，孩子回家後一直問：「為什麼貓頭鷹會住在霧峰？」館員解釋了霧峰桐林社區復育貓頭鷹的故事後，孩子竟很認真地說：「那我要保護牠們。」看著孩子在歷史空間中學會溫柔與尊重，大人也感受到這座親子館的獨特魅力——它不只是遊戲場，更是一座串起文化、環境與情感記憶的地方。

繪本時間，孩子們總是專心投入。 圖／臺中市政府社會局 提供

區區親子館：把育兒資源放進生活半徑內，讓家庭有力量、孩子有未來

臺中市政府推動「區區親子館」政策，希望讓每位家長在居住區域內就能輕鬆找到育兒支援，過去台中只有四間親子館，而如今已達到二十間，從都會到海線、從山城到歷史街區，親子館已不再是「特別去一趟」的地方，而是能在日常散步時順路出現、陪伴孩子成長的生活場域。

親子館皆提供 0 至 6 歲幼兒與照顧者使用，空間免費，且服務從遊戲、活動、親職講座、育兒諮詢到兒童發展篩檢一應俱全，部分館別如清水館也提供定點臨托，支持短暫托育需求，館內老師常說：「每個孩子都值得被看見，每個家庭都值得被支持。」在這裡，不論家長是新手、二寶家庭或是隔代教養，都能找到理解、找到幫忙，也找到喘息的空間。

親子館每週二至週日上午九點到下午五點開放，成為許多家長共同的「溫暖時刻」，就有媽媽分享：「走進親子館，讓我有種育兒不再只有我一個人的感受，有館員、有其他爸媽、有孩子互相陪伴，像是有一個小社群在支持我。」

臺中三間親子館今年的亮眼啟用，象徵著城市更友善、更接地氣的育兒政策正在一點一滴發生，對孩子來說，這裡是認識世界、交朋友、探索自我的小小宇宙；對父母來說，這裡是安心、被理解、能找到力量的港灣；而對城市來說，這裡是締造下一代幸福的起點。

走進臺中親子館，看著孩子笑著、跑著、學著、探索著，也許每個家長心裡都會悄悄浮現一句最簡單卻最真心的感受——

「養育孩子的路上，肯定辛苦，也肯定充滿著溫暖與快樂。」

盧市長：友善育兒向前行。 圖／臺中市政府社會局 提供

