立院的拳頭其實很有用？中研院外籍研究員鮑彤研究台灣國會暴力獲獎

國會暴力衝突是台灣人的日常，但國會打群架並非台灣獨有特色，而是全世界共同的現象。中研院政治研究所副研究員鮑彤(Nathan F. Batto)著作「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯（Making Punches Count: The Individual Logic of Legislative Brawls）」，昨天摘下中研院「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」。鮑彤表示，消弭國會中的暴力衝突，需從理解衝突成因著手，期盼未來台灣民主能更為成熟。

中央研究院昨日揭曉「2025年年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」，今年分別有6位優秀學者、5本專書脫穎而出，由中研院長廖俊智親自頒獎。

「人文及社會科學學術性專書獎」是台灣人文社科領域的重要標誌性獎項。本屆共有48件申請，經嚴謹評選後選出5本具原創性與深度的專書。每位得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。其中2本為中文著作、3本為英文著作。主題橫跨文學、語言學、社會學、政治學與歷史學等領域，內容涵蓋近代漢詩、原住民族語言、女性與現代科技互動、南宋士人社會參與，以及從當代政治學視角分析國會肢體衝突等議題。

國會暴力衝突是台灣人的日常。而鮑彤的「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯」，首次完整而全面的論述與分析國會暴力及其後果，所研究的國家包括土耳其、韓國、台灣、烏克蘭、墨西哥、烏干達等。

立院鬥毆是激情衝動？還是背後有更深層的邏輯？如果將這本書的書名翻為「讓拳頭發揮作用(Making Punches Count)」，中文讀者更能秒懂該書的論述。鮑彤研究指出，國會的鬥毆其實是精心策畫的行為，能為參與者帶來利益。而立院鬥毆在新興民主國家更為常見，尤其是腐敗程度較高的國家。但在某些情境下，即使歷史悠久的民主國家，立委也會採用暴力作為策略與手段。