快訊

後年起…全面禁廚餘養豬！給1年落日轉型期 方案待政院拍板

立院的拳頭其實很有用？中研院外籍研究員鮑彤研究台灣國會暴力獲獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長廖俊智頒獎予中研院政治學研究所副研究員鮑彤。其著作「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯（Making Punches Count: The Individual Logic of Legislative Brawls）」摘下中研院「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」。圖／中研院提供
中研院院長廖俊智頒獎予中研院政治學研究所副研究員鮑彤。其著作「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯（Making Punches Count: The Individual Logic of Legislative Brawls）」摘下中研院「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」。圖／中研院提供

國會暴力衝突台灣人的日常，但國會打群架並非台灣獨有特色，而是全世界共同的現象。中研院政治研究所副研究員鮑彤(Nathan F. Batto)著作「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯（Making Punches Count: The Individual Logic of Legislative Brawls）」，昨天摘下中研院「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」。鮑彤表示，消弭國會中的暴力衝突，需從理解衝突成因著手，期盼未來台灣民主能更為成熟。

中央研究院昨日揭曉「2025年年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」，今年分別有6位優秀學者、5本專書脫穎而出，由中研院長廖俊智親自頒獎。

「人文及社會科學學術性專書獎」是台灣人文社科領域的重要標誌性獎項。本屆共有48件申請，經嚴謹評選後選出5本具原創性與深度的專書。每位得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。其中2本為中文著作、3本為英文著作。主題橫跨文學、語言學、社會學、政治學與歷史學等領域，內容涵蓋近代漢詩、原住民族語言、女性與現代科技互動、南宋士人社會參與，以及從當代政治學視角分析國會肢體衝突等議題。

國會暴力衝突是台灣人的日常。而鮑彤的「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯」，首次完整而全面的論述與分析國會暴力及其後果，所研究的國家包括土耳其、韓國、台灣、烏克蘭、墨西哥、烏干達等。

立院鬥毆是激情衝動？還是背後有更深層的邏輯？如果將這本書的書名翻為「讓拳頭發揮作用(Making Punches Count)」，中文讀者更能秒懂該書的論述。鮑彤研究指出，國會的鬥毆其實是精心策畫的行為，能為參與者帶來利益。而立院鬥毆在新興民主國家更為常見，尤其是腐敗程度較高的國家。但在某些情境下，即使歷史悠久的民主國家，立委也會採用暴力作為策略與手段。

鮑彤透過研究實際案例，蒐集分析台灣媒體對國會暴力的報導，認為國會鬥毆應被視為立委/議員為推進自身政治生涯而精心策劃的政治暴力。參與國會暴力的人多為冷靜理智的行動者，而非失去自制力的莽夫。他們可以巧妙地利用鬥毆向對手與盟友發出信號，對於有助其政治生命發展的人傳遞訊息。而好鬥者往往比不好鬥者更有可能贏得連任。該書對民主國家衝突為何會達到如此極端的程度提出獨到見解，同時也揭示了驅使政治人物訴諸暴力的結構性體制。

中研院第十四屆人文及社會科學學術性專書獎共有5本專書脫穎而出。圖／中研院提供
中研院第十四屆人文及社會科學學術性專書獎共有5本專書脫穎而出。圖／中研院提供

衝突 鬥毆 台灣人

延伸閱讀

綠高雄市長初選「英蘇連線」對決新系？ 陳其邁這樣回應扁的第六感

立院協商長照扣除額增至18萬元 明年申報可望適用

立院協商長照扣除額增至18萬元 財部支持明年5月報稅就適用

藍白要求賴總統國情報告即問即答 吳思瑤直言：已被宣告違憲

相關新聞

立院的拳頭其實很有用？中研院外籍研究員鮑彤研究台灣國會暴力獲獎

國會暴力衝突是台灣人的日常，但國會打群架並非台灣獨有特色，而是全世界共同的現象。中研院政治研究所副研究員鮑彤(Natha...

歷史上的今天／1959年雷鳥飛行隊來台 空中特技驚豔

1959年12月2日，美空軍雷鳥特技飛行小組在台北松山機場上空表演30分鐘驚險絕倫的飛行特技，現場觀眾嘆為觀止。 美空軍雷鳥小組一共表演了19個節目，四機鑽石形編隊花式高空炸彈開花，單機表演手葛里芬上尉的快速螺旋垂直滾轉表演令人驚艷。機隊隊形以極近距離，在極限角度1英里半空間進行高速度特技飛行，再加上機尾噴出的濃厚白煙，更增加了演出的壯觀氣氛。

3顧客喝到含清潔劑水 春水堂公益店勒令停業最高罰千萬

台中知名連鎖茶飲品牌春水堂公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適送醫，經治療後返家。台中市食安處獲報立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

梵蒂岡等12個邦交國邦誼穩固？ 吳志中：我認為不會斷交

友邦聖文森及格瑞那丁大選由立場親中政黨勝選，引發邦交國「-1」疑慮。外交部政務次長吳志中上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專...

減壓無負擔，新北市衛生局心衛中心推減壓處方!

現代人生活壓力來源多元，若長期未能妥善調適，恐影響身心健康。為協助民眾找到適合自己的減壓方式，並將心理健康照顧融入日常生活，新北市衛生局推出「減壓處方計畫」，邀請民眾一同延續「減壓心生活」，實踐自我關

2025秋鬥「反Lie求真」1.25兆軍購案危害兩岸和平

2025秋鬥大遊行今下午13時登場，今年秋鬥訴求為「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。鬥陣團體等逾百人從立法院群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。