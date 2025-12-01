消防署HSEEP災防基礎課程 強化跨域應變量能

快訊

中央社／ 台北1日電

消防署今天舉辦「災害防救演習規劃與評估基礎課程」開訓典禮，課程內容依循美國國土安全部訓練模式，共300人分5梯次參訓，期望提升各單位推動災害防救演習的專業能力。

為強化台灣災防演習推動能力，內政部消防署訓練中心今天舉辦「災害防救演習規劃與評估（HSEEP）基礎課程」開訓典禮，共計300名學員分5梯次參訓，分別來自各縣市政府局處、協力團隊、衛生福利部，以及內政部民政司、役政司、替代役訓練及管理中心、中央警察大學和台灣警察專科學校。

消防署透過新聞稿表示，訓練目的在提升各單位推動災害防救演習的專業能力，導入國際標準化流程，並強化跨領域協作，進一步提升國內整體災害應變韌性。

根據新聞稿，本次課程是依循美國國土安全部HSEEP訓練模式，內容涵蓋演習設計、執行、評核及精進等完整流程，透過系統化架構協助各機關有效規劃演習並檢視災害應變機制。

消防署說，演習不僅是平時整備的重要手段，更是確保災害發生時，各單位能迅速協調、精準回應的核心基礎；未來將持續推展在地化演習教學、跨域訓練與演習成果驗證，並結合地方政府及專業協力團隊，共同強化全國災害防救能量。

消防署表示，期盼各級政府能透過本次訓練掌握標準化演習流程，進而落實至各項災害整備工作，使「演習即實戰」不再是口號，而是成為提升台灣整體韌性的具體行動。

