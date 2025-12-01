梵蒂岡等12個邦交國邦誼穩固？ 吳志中：我認為不會斷交

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部政務次長吳志中（右）。本報系資料照片。
友邦聖文森及格瑞那丁大選由立場親中政黨勝選，引發邦交國「-1」疑慮。外交部政務次長吳志中上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時說，包含教廷梵蒂岡在內的12個邦交國邦誼穩定，他認為不會斷交。

主管歐洲事務的吳志中日前陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，接著，他自己也獲邀出席「柏林安全會議」發表演說。

被問到中華民國與教廷的邦交關係，以及我國在教廷獲得的待遇，吳志中表示，前任教宗方濟各出自耶穌會，讓台灣在教廷只能維持現狀，現任教宗良十四世才剛上任，還在盤點要怎麼處理。

前任教宗方濟各隸屬的耶穌會，在明朝曾派遣傳教士利瑪竇敲開中國大陸福傳大門，方濟各承襲此一傳統，從不諱言自己懷抱「中國夢」，渴望訪問中國，方濟各被認為是近代最為「親中」的教宗。

中華民國與教廷的邦交自1942年展開迄今，1971年中華民國退出聯合國同日，教廷宣布召回大使，大使館的業務改由代辦處理，迄今雙邊關係不時傳出不穩的訊息。

被問到在其任內教廷會不會與我國斷交，吳志中肯定表示「不會」，他說，現在12個邦交國都很穩定，林佳龍是他歷任過3位外交部長中放最多心力在邦交國的部長。

