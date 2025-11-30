以畫筆回顧政治犯歲月 陳武鎮新作為受難者發聲

快訊

中央社／ 台北30日電

當年因寫下「反中央」、「反對國民黨」8個字而入獄2年，政治受難者陳武鎮今天發表新書畫冊「監獄島政治犯的囚房隨想」，他說，既是為受難者的遭遇發聲，也是他深刻反思人權議題後的精華。

國家人權博物館今天舉辦「監獄島政治犯的囚房隨想」新書發表會，除台灣藝術大學教授廖新田、國史館館長陳儀深等人外，來自全台灣各地許多政治受難者也與會，見證陳武鎮的新書問世。

陳武鎮致詞時特別感謝國家人權博物館這些年協助出版他所有的人權藝術創作作品，今天發表新書畫冊是他這6年來創作歷程的展現。例如以政治受難者柯旗化提出來的「監獄島」概念進行系列創作，展現面對威權統治者時，古今中外其他地方何嘗沒有監獄島的存在。

而「賤民」系列是陳武鎮最喜歡的作品，畫的是威權統治下，充滿生命光輝及為自身而屈服的人物。陳武鎮提到，最近他開始創作有關香港人權、描繪香港際遇的作品，也推薦香港流亡藝術家黃國才的作品。

此外，陳武鎮也與廖新田進行對談，從中他回憶起那些被囚禁的日子裡，「無論是監獄中的煎熬，還是對抗不公的歷程，都深刻塑造了我的創作與思維。」而藝術創作是他宣揚人權與歷史真相的一種方式。

陳武鎮期待，能運用創作帶起更多人關注白色恐怖的歷史，同感政治受難者的境遇。有些人作畫是用手指、用手臂，他認為自己是「整個人、整個身體撞上去」，至於有沒有達到這個目標，就留待歷史決斷。

人權館館長洪世芳表示，陳武鎮畫風呈現出強烈的語彙，一刀一筆直指人心，表達出對國家權勢暴力無情輾壓的深沉抗議。每幅作品都帶著震撼人心的力量，「我們不僅是在翻閱前輩的創作歷程，更在回顧一段傷痛的歷史。」期盼陳武鎮能持續以其方式為台灣人權創作及發聲。

國家人權博物館 受難者 監獄

