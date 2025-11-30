快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

影／秋鬥喊「和統可能」 鄭麗文現身沉默

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影

一年一度秋鬥遊行下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，以反對軍購、兩岸和平、反戰等訴求為主軸，數百人遊行隊伍從立法院出發，行經台北車站後抵達凱達格蘭大道前，於凱道時國民黨主席鄭麗文現身聲援，不過相比遊行主辦方喊出和平統一、零軍購等等訴求，鄭麗文並未跟著呼喊口號

人民民主黨創辦人鄭村棋上台發言時，認為台灣應該要嘗試與中國大陸和平統一的可能性，並批評即便台灣加強軍購，依然打不過中國，不如考慮和平統一的可能性，但當鄭村棋發言完呼喊「軍購越多死得越快」等口號時，一旁的鄭麗文並未跟進。

鄭麗文發言時強調，不管政治光譜如何，都應該放下黨派，團結捍衛和平的價值，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談。

秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍要求台灣不該軍購，反對戰爭。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍要求台灣不該軍購，反對戰爭。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍在凱道高舉賴清德「舔美賣台」標語，批評政府軍購政策。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍在凱道高舉賴清德「舔美賣台」標語，批評政府軍購政策。記者曾原信／攝影

鄭麗文 軍購 口號

延伸閱讀

影／鄭麗文出席國民黨北市黨慶 讚蔣萬安優越政績

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

楊瓊瓔提前宣布「我準備好了」要選台中市長 原因有這些

相關新聞

影／秋鬥喊「和統可能」 鄭麗文現身沉默

一年一度秋鬥遊行下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，以反對軍購、兩岸和平、反戰等訴求為主軸，數百人遊行隊伍從...

2025秋鬥「反Lie求真」1.25兆軍購案危害兩岸和平

2025秋鬥大遊行今下午13時登場，今年秋鬥訴求為「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。鬥陣團體等逾百人從立法院群...

中研院士陳培哲：現應檢視中研院存廢

中央研究院院長廖俊智的任期將於明年六月屆滿，院方近期將依程序啟動新任院長遴選。外傳前副總統陳建仁出線機率高，副院長周美吟...

聯合報一周大事11/23~11/29

國內

歷史上的今天／1962年在非洲沙漠種出水稻 他們獲勛章

1962年11月30日，在非洲沙漠地區種出水稻的兩個農耕示範隊隊長鄒梅、夏雨人，上午10時在經濟部大禮堂接受頒授七等景星勛章，由經濟部政務次長王撫洲把這個光榮的勛章掛在他們的胸前。鄒梅是我國派駐賴比瑞亞農耕示範隊隊長，夏雨人是我國派駐利比亞農耕示範隊隊長，另有一位獲得同樣勛譽的為潘強祿，是駐利比亞農耕示範隊副隊長，現尚留在利比亞。

與9歐盟會員國駐台代表處登頂硬漢嶺 環境部推淨零行動成生活習慣

環境部今日邀請運動部及歐洲經貿辦事處，於新北五股觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動。活動集結9個歐盟會員國駐台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。