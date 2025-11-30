秋鬥百人上街 批逾兆元國防預算恐排擠教育社福

秋鬥遊行今天登場，約百人上街高喊反戰訴求，批評國防特別預算將投入高達新台幣逾兆元，可能會排擠教育、社福等預算，並要求政府正視勞動人權，才是強化社會韌性。

一年一度秋鬥遊行今天登場，主辦單位今天指出，今年主題為「反Lie求真！反戰求生！」，堅持台灣人民反戰、反軍購立場，要求檢視台灣勞工權益等。截至下午2時許，已約百人一同走上街頭。

遊行團體除了舉起主題旗幟及布條外，現場也分送特別印制的「反Lie求真、反戰求生」白色氣球，凸顯訴求。

秋鬥團體今年提出4大主張。首先，推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合、永續的退休金制度；第2，勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，面對關稅壓迫，不裁員、不降勞動條件。

第3，迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法，建立外送平台公開透明的演算法及暢通的停權申訴機制與賠償，保障外送員獲得公平明確的報酬與相關保險；最後，廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。

秋鬥籌委會指出，不希望在政府領導下最後走向戰爭，反對向美國無條件採購沒有必要的裝備，而排擠台灣社會福利跟教育各種預算的支出。

有關總統賴清德日前宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，未來8年將投入1.25兆元的國防特別預算。勞動黨副秘書長許孟祥表示，勢必排擠到教育、社會福利等預算；台灣勞動者、受薪階級並沒有獲得比較好的生活，推動勞動人權才是真正的社會韌性。

出席聲援的醫師蘇偉碩表示，台灣應該證明和平談判可以消弭戰爭，展開並恢復兩岸的和平談判與交流，避免陷入如同俄羅斯和烏克蘭般的情況。