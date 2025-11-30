2025秋鬥「反Lie求真」1.25兆軍購案危害兩岸和平

2025秋鬥大遊行今下午13時登場，今年秋鬥訴求為「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。鬥陣團體等逾百人從立法院群賢樓集結出發，行經台北火車站、公園路，抵達凱達格蘭大道後集體發出怒吼，尤其強調1.25兆的軍購案將台灣帶到戰爭邊緣，兩岸除應進行和平談判，也要反對政府的謊言。

今年秋鬥鬥陣團體提出捍衛勞動者權益的主張包括推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合、永續的退休金制度；勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，面對關稅壓迫，不裁員、不降勞動條件；此外，號召台灣人民一同上街戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言，批判執政黨的資源掠奪，堅持台灣人民反戰、反對美軍購的立場，推動兩岸和平發展。

人民民主黨代表張宏婷表示，1.25兆的軍購正準備在立法院審議，這是絕對不能通過的，希望兩岸開戰的一直是美國，美國想要靠台灣來制衡中國大陸，從俄烏戰爭看到，烏克蘭花大錢買美國武器，但如今烏克蘭現在卻要割地求和，等於全盤皆輸。

張宏婷表示，買美國武器無法換得美國的保護，靠美國決定台灣的命運這才是投降，台灣不能再配合美國的利益，拒當炮灰。

反萊豬醫師蘇偉碩表示，兩岸如果發生衝突，假如美軍不來，1.25兆軍費就能抵抗解放軍嗎？不要說1.25兆，再增加10倍也無法解決這些問題，兩岸的問題就應該要和平談判，台灣也應該要證明和平盼可以削減戰爭，那就應該依照中華民國憲法與兩岸人民關係條例，恢復兩岸交流，不要陷入兄弟相殘的地步。

蘇偉碩指出，賴清德總統如果強調財政困難，為何還要舉債編列1.25兆軍費？這些軍購費用如果省下來，才能把預算用在長照、勞保、健保與退撫基金等，今天秋鬥就是要真相、反對謊言，以及代表廣大百姓和世界愛好和平的人站出來，高喊反戰求生的聲音。

「2025秋鬥」也邀請兩大在野黨主席參加遊行，呼籲兩大在野黨負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。