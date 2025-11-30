聽新聞
聯合報一周大事11/23~11/29
國內
26日：台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電二奈米機密製程資料，高檢署指揮調查局搜索羅唯仁在台的住處。
26日：賴清德總統召開國安高層會議，隨後宣布未來八年將投入一點二五兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。
27日：經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫。
國外
24日：美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通話，兩人討論涉及雙邊關係的幾個重大問題，包括台灣問題、烏克蘭戰爭及經貿議題。
26日：香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」發生五級大火，至少造成一二八人死亡，多人受傷，另有二百餘人下落不明。
27日：美國總統川普在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。
