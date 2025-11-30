聯合報一周大事11/23~11/29

1962年11月30日，在非洲沙漠地區種出水稻的兩個農耕示範隊隊長鄒梅、夏雨人，上午10時在經濟部大禮堂接受頒授七等景星勛章，由經濟部政務次長王撫洲把這個光榮的勛章掛在他們的胸前。鄒梅是我國派駐賴比瑞亞農耕示範隊隊長，夏雨人是我國派駐利比亞農耕示範隊隊長，另有一位獲得同樣勛譽的為潘強祿，是駐利比亞農耕示範隊副隊長，現尚留在利比亞。

