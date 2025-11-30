聽新聞
聯合報一周大事11/23~11/29

聯合報／ 本報訊
台積電前資深副總羅唯仁退休後，轉戰競爭對手Intel英特爾，引發業界震撼，台積電日前提告，高檢署指揮調查局搜索羅唯仁在台的住處。圖／聯合報系資料照片
台積電前資深副總羅唯仁退休後，轉戰競爭對手Intel英特爾，引發業界震撼，台積電日前提告，高檢署指揮調查局搜索羅唯仁在台的住處。圖／聯合報系資料照片

國內

26日：台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電二奈米機密製程資料，高檢署指揮調查局搜索羅唯仁在台的住處。

26日：賴清德總統召開國安高層會議，隨後宣布未來八年將投入一點二五兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。

27日：經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫。

國外

24日：美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通話，兩人討論涉及雙邊關係的幾個重大問題，包括台灣問題、烏克蘭戰爭及經貿議題。

26日：香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」發生五級大火，至少造成一二八人死亡，多人受傷，另有二百餘人下落不明。

27日：美國總統川普在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。

國內

歷史上的今天／1962年在非洲沙漠種出水稻 他們獲勛章

1962年11月30日，在非洲沙漠地區種出水稻的兩個農耕示範隊隊長鄒梅、夏雨人，上午10時在經濟部大禮堂接受頒授七等景星勛章，由經濟部政務次長王撫洲把這個光榮的勛章掛在他們的胸前。鄒梅是我國派駐賴比瑞亞農耕示範隊隊長，夏雨人是我國派駐利比亞農耕示範隊隊長，另有一位獲得同樣勛譽的為潘強祿，是駐利比亞農耕示範隊副隊長，現尚留在利比亞。

與9歐盟會員國駐台代表處登頂硬漢嶺 環境部推淨零行動成生活習慣

環境部今日邀請運動部及歐洲經貿辦事處，於新北五股觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動。活動集結9個歐盟會員國駐台...

中研院長遴選 陳建仁呼聲高 陳培哲：中研院存廢更該被討論

中央研究院院長廖俊智任期明年屆滿，院方將依規定啟動遴選程序，外傳前副總統、中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁出線機率高...

雲林男杜拜扣5天…妻仍繼續旅遊遭狂批 她喊冤：重重程序下寸步難行

雲林一對陳姓夫妻參團出國旅遊，在阿布達比轉機時突生變故，66歲陳姓男子遭當地武警帶走扣留，歷經5天輾轉多處後，終於在台灣...

古蹟華麗變身 葉欣芝用五個空間打造嘉義文化新地標

從歷史建築的重生、咖啡香裡的文化對話，到美術館裡的品酒品畫體驗，「島語未來」創辦人葉欣芝，用五個空間重新定義嘉義的文化節奏。他說，「努力讓更多應該留下來的，不會消失；透過設計思考，讓對的事繼續發生。」

