與9歐盟會員國駐台代表處登頂硬漢嶺 環境部推淨零行動成生活習慣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
環境部今日邀請運動部及歐洲經貿辦事處，於新北五股觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動。圖／環境部提供
環境部今日邀請運動部及歐洲經貿辦事處，於新北五股觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動。活動集結9個歐盟會員國駐台代表處、中央部會與地方政府等逾200名參與者，一路登頂「小百岳」硬漢嶺，以實際行動示範淨零綠生活並共同維護自然生態。

副總統蕭美琴致詞時表示，能與台歐夥伴共同參與這場綠色健行，透過親近大自然方式展現永續、健康與環境友善的核心價值，感到十分欣喜，同時也分享自己剛自布魯塞爾返台，期間與歐洲友人就環境、氣候、健康及永續等議題進行深入交流。

蕭美琴提到，從歐洲朋友那裡學到的荷蘭詞彙「gazelle」所象徵的溫暖、友善與團結精神，與台灣阿美族語「salikaka mapolong」有相似意涵，呈現無論文化背景為何，目標都是為下一代打造更永續的地球。副總統並感謝歐盟長期支持，讓台歐環境合作從多年淨灘行動擴展至山林，持續深化雙方環境夥伴關係。

歐洲經貿辦事處長谷力哲表示，本次健行淨山不僅是一場健康活動，更具有象徵意義，是為了「發出一個信號」，向社會傳遞環境保護的重要性。環境保護的許多政策與目標，都始於細微而踏實的步伐，今日參與者以尊重環境、低碳與永續的方式共同行動，即是這項精神的最佳體現。歐盟、其成員國與臺灣在環境領域長期緊密合作，彼此共享共同的價值與願景。

環境部長彭啓明表示，今日的健行、減碳與減廢行動，就是淨零綠生活最直接的示範。他期盼藉此次跨部會與國際夥伴的參與，能持續深化社會對低碳生活的認同，激勵更多民眾投入永續行列，讓淨零行動成為全民共同的生活習慣。

