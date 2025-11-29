林佳龍出席「台北歐洲冬季嘉年華」 與歐洲友人共迎聖誕佳節

外交部長林佳龍日前應邀出席由「台灣法國人協會」主辦的2025「台北歐洲冬季嘉年華」活動，與多位歐洲駐台辦事處代表及在台歐洲友人一同感受濃厚的聖誕節慶氛圍。林佳龍表示，這是他第二年受邀參與，近期台歐關係日益緊密、持續深化，歡迎國人前往活動現場感受溫馨熱鬧的歐洲聖誕氣氛。

林佳龍指出，台灣法國人協會會長雷多明（Dominique Levy）分享，在異鄉生活的歐洲人，常因「起司」而喚起濃濃鄉愁，因此今年特別以重達112公斤的超長起司盤揭開活動序幕。嘉年華今年共有66個攤位，林佳龍在雷多明及副會長黃毅禮（Elias KAZI）的陪同下，品嚐美味的荷蘭薯條、德式香腸起司堡、比利時鬆餅等多項歐洲特色美食，與現場民眾親切互動，提前感受歐洲聖誕氣氛。

林佳龍也在現場遇到老朋友、來自法國的YouTuber酷（Ku），兩人一同開心品嚐法式可頌，林佳龍也恭喜酷前陣子推出的節目《中文怪物》獲得許多人喜愛，並感謝他持續用行動推廣台灣，包括他對芋頭的熱愛，讓世界看到了台灣的獨特魅力。

林佳龍表示，台歐關係日益緊密，他在前段時間密集訪問歐洲就是最好的證明。他也提到，這份情誼奠基在台歐共享的價值之上，讓台灣和歐洲的關係持續深化。最後，林佳龍歡迎國人前往信義區香堤大道廣場及信義威秀前廣場，感受最溫馨、熱鬧的歐洲聖誕氣氛。