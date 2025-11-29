快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

林佳龍出席「台北歐洲冬季嘉年華」 與歐洲友人共迎聖誕佳節

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍日前應邀出席由「台灣法國人協會」主辦的2025「台北歐洲冬季嘉年華」活動，與多位歐洲駐台辦事處代表及在台歐洲友人一同感受濃厚的聖誕節慶氛圍。林佳龍表示，這是他第二年受邀參與，近期台歐關係日益緊密、持續深化，歡迎國人前往活動現場感受溫馨熱鬧的歐洲聖誕氣氛。

林佳龍指出，台灣法國人協會會長雷多明（Dominique Levy）分享，在異鄉生活的歐洲人，常因「起司」而喚起濃濃鄉愁，因此今年特別以重達112公斤的超長起司盤揭開活動序幕。嘉年華今年共有66個攤位，林佳龍在雷多明及副會長黃毅禮（Elias KAZI）的陪同下，品嚐美味的荷蘭薯條、德式香腸起司堡、比利時鬆餅等多項歐洲特色美食，與現場民眾親切互動，提前感受歐洲聖誕氣氛。

林佳龍也在現場遇到老朋友、來自法國的YouTuber酷（Ku），兩人一同開心品嚐法式可頌，林佳龍也恭喜酷前陣子推出的節目《中文怪物》獲得許多人喜愛，並感謝他持續用行動推廣台灣，包括他對芋頭的熱愛，讓世界看到了台灣的獨特魅力。

林佳龍表示，台歐關係日益緊密，他在前段時間密集訪問歐洲就是最好的證明。他也提到，這份情誼奠基在台歐共享的價值之上，讓台灣和歐洲的關係持續深化。最後，林佳龍歡迎國人前往信義區香堤大道廣場及信義威秀前廣場，感受最溫馨、熱鬧的歐洲聖誕氣氛。

林佳龍 聖誕節

延伸閱讀

哥倫比亞以一中原則否認在台設處 外交部呼籲：勿附和中國主張

轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

相關新聞

中研院長遴選 陳建仁呼聲高 陳培哲：中研院存廢更該被討論

中央研究院院長廖俊智任期明年屆滿，院方將依規定啟動遴選程序，外傳前副總統、中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁出線機率高...

雲林男杜拜扣5天…妻仍繼續旅遊遭狂批 她喊冤：重重程序下寸步難行

雲林一對陳姓夫妻參團出國旅遊，在阿布達比轉機時突生變故，66歲陳姓男子遭當地武警帶走扣留，歷經5天輾轉多處後，終於在台灣...

古蹟華麗變身 葉欣芝用五個空間打造嘉義文化新地標

從歷史建築的重生、咖啡香裡的文化對話，到美術館裡的品酒品畫體驗，「島語未來」創辦人葉欣芝，用五個空間重新定義嘉義的文化節奏。他說，「努力讓更多應該留下來的，不會消失；透過設計思考，讓對的事繼續發生。」

歷史上的今天／1959年空軍英雄與教師結婚 總司令證婚

1959年11月29日，曾擊落中共兩架軍機的空軍英雄秦秉鈞，與北市二女中的教師詹笑蘭在空軍新生社舉行結婚典禮，由時任空軍總司令陳嘉尚證婚。 曾駕軍刀機翱翔長空攀星掠斗的秦秉鈞，覓得紅鸞星。畢業於師大家政系的詹笑蘭，杏壇春滿獲得意中人。婚禮舉行後，新婚夫婦將在陽明山麓的洞房裡並成連理，三宵之後，開始他倆的蜜月旅行，赴中部日月潭及南部四重溪等地徜徉山水之間，共渡不羨仙的甜蜜旅程。

中東轉機被警帶走 台男獲釋

雲林縣陳姓夫妻十一月廿三日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突被五名武裝人員帶走，轉至杜拜警察局扣留五天後，昨天凌晨獲釋...

出國遇突發事件 找駐外單位

雲林縣陳姓夫妻赴中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，中華優質旅遊發展協會提醒民眾，能持槍進入機場通是當地執法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。