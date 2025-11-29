中研院長遴選 陳建仁呼聲高 陳培哲：中研院存廢更該被討論

中央研究院院長廖俊智任期明年屆滿，院方將依規定啟動遴選程序，外傳前副總統、中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁出線機率高。各界揣測新任院長人選之餘，中研院士陳培哲表示，院長人選不重要，中研院本身存廢更該被討論，全球多數國家均已廢除類似單位，或改為「虛級化」，只剩中國、俄羅斯維持直屬中央政府的研究機構，「在這點我們倒是與中國一樣。」

陳培哲說，我國中研院是在民國初年設立，如今不僅不合時宜、不公平也不合理，全球也只剩俄羅斯、中國這類極權國家才有類似單位，其他國家多已廢除，或改為「虛級化」，也就是保留院士作為榮譽職，取消實質研究功能，美國國家科學院便是一例，而設立國家級科學院的最大缺點，是與學術界各大學「競爭起點」不同。

中研院直屬總統府，政府編列預算供院內各中心執行相關研究。陳培哲表示，國內各家大學不像中研院有充足預算挹注，執行各項研究都要自行申請經費，而中研院雖「有錢、有人做研究」，還是會與國內大學爭取國科會經費，但這在經費爭取上「起點已不公平」，若類似現象在美國，大概會被抨擊，為何資源充足，還用高額獎學金吸納人才，因此除極權國家外，全球幾乎已無類似單位。

陳培哲表示，將中研院虛級化，僅保留榮譽職院士，學術研究功能回歸各家國立大學，才是正確方向，可讓國內學術發展更加均衡，國內各家大學任教老師，不少人有類似想法，為此，比起院長人選，中研院存廢更應被討論，設法解決中研院預算特別充足，卻與各家大學爭取研究經費，或吸走研究人才的現況，國內學術研究風氣反而更能蓬勃發展。

廖俊智任期將於明年6月屆滿，院方近期將依規定啟動院長遴選程序，除陳建仁外，傳出中研院副院長周美吟、中研院經濟研究所特聘研究員朱敬一，也將角逐院長一職，三位都是中研院士，不過，院方對遴選消息保密到家，實際遴選情況外界尚不可知。