齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）今天凌晨成功升空並入軌，初步確認「衛星健康」，已於上午首度通過台灣上空。「齊柏林衛星」雖非台灣第一個自製衛星，獲得極大關注，不少網友表達對已故導演齊柏林的思念，「齊導演飛高高，保佑台灣」、「身為崇拜齊柏林的我，凌晨還守著直播一路見證，心裡無比激動」。
國家太空中心的小編在Threads發文，很開心有這麼多人一起關注，台灣第一個自製衛星就是2017運作至今的福衛五號，福衛八號是台灣第一個自製的衛星「星系」，總共會有8顆，依序延製、逐年升空，「而齊柏林衛星是第一顆，且解析度比福五好」。這也不是台灣第一個衛星星系，已退役的福衛三號、運作中的福衛七號，這兩個氣象衛星任務都是由6顆衛星組成的星系，但非自製。
賴清德總統也在國家太空中心的Threads留言，「真是令人感動的一刻！感謝所有為台灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊以及產學研夥伴們，你們是最棒的」。副總統蕭美琴也留言，「感謝所有團隊夥伴在經過許多難關之後，終於順利將齊柏林衛星送上太空，好事多磨，令人感動！」
前中央氣象局長鄭明典也關注「齊柏林衛星」入軌，他表示，火箭升空影像很迷人，這次和福衛8號有關，和很多夥伴同時升空。
其他網友表示，「齊柏林先生能夠持續在天際『看見台灣』，這個意義無與倫比」、「守著直播見證真的很感動」、「你們好棒，台灣好棒」、「凌晨在手機前跟著倒數，看見衛星成功發射升空的那一刻真的感動落淚」、「辛苦所有參與團隊，半夜看直播真的很感動」、「半夜見證衛星發射那一刻精神都來了」、「哭，謝謝你們的努力」、「感謝所有的太空產業的貢獻者」。
國家太空中心說，依齊柏林衛星的運行軌道，首次通聯是挪威地面站，此時衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制也已啟動；接下來會繼續利用與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。
齊柏林衛星升空也是凝聚本土產業投入太空領域的里程碑。參與研發的莘茂複合材料公司表示，此次複材技術能維持光學酬載鏡片與感測器相對位置的穩定；立創光電也分享，看到自己團隊的太陽能板實驗模組成為衛星一部分且真的進入太空，十分感動。
此外，同航班的5個台灣立方衛星也均已順利入軌，包括TASA新創追星計畫委由創未來科技Tron Future Tech Inc.、Rapidtek鐳洋科技和芳興科技公司研發的鐘雀1號、黑鳶1號、信天翁1號，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的 Lilium-2、Lilium-3。
