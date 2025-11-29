齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點43分首度通過台灣上空

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
福為八號「齊柏林衛星」29日凌晨自美國加州范登堡空軍基地發射升空，上午10時43分首度通過台灣上空。圖／國家太空中心
福為八號「齊柏林衛星」29日凌晨自美國加州范登堡空軍基地發射升空，上午10時43分首度通過台灣上空。圖／國家太空中心

福衛八號首顆衛星「齊柏林」今天發射凌晨升空，行政院長卓榮泰表示，齊柏林衛星已在今天上午10時43分首度通過台灣上空，證明台灣有信心、有能力向太空前進。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星關鍵元件自製研發比率達84%，由賴清德總統命名為「齊柏林」，期許延續已故導演齊柏林的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、記錄台灣。齊柏林衛星的發射經過5度延期，延至今天凌晨2時44分SpaceX獵鷹九號火箭搭載，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射升空。5時04分進入預定軌道。

卓榮泰在臉書發文表示：「『齊柏林衛星』今天凌晨2時44分順利發射升空，並成功與地面站通聯，在稍早10時43分首度通過台灣，我們非常感動又振奮！」

他指出，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果！感謝為這次研製及發射的產官學研團隊，國人的支持。台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進。

