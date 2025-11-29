政治受難者家屬現身大濛特映 遺體解剖情節引發共鳴

國家人權博物館昨日舉辦「大濛」特映會，邀請政治受難者及其家屬觀影，其中受難者家屬藍芸若父親藍明谷前輩遭槍決後，遺體被送去國防醫學院真實情節在電影中上演，現場啜泣聲不斷。

藍芸若映後分享表示，父親藍明谷遭槍決後，遺體被送去國防醫學院，就泡在福馬林池內，準備作為醫學系學生大體解剖教學之用，「就跟劇情一樣。」藍芸若每次想起父親背後兩顆彈孔，脖子上有刀傷的遺照，「雖然已經七十多年過去，但家屬如我們永遠是獄外之囚，有說不出的痛。」

藍芸若一歲時，基隆中學光明報事件爆發，父親藍明谷被控涉及出版為匪宣傳刊物遭槍決，母親張阿冬也因「知匪不報」入獄。藍芸若直到40歲之後才漸漸從母親口中得知當年真相。退休後藍芸若選擇國家人權博物館擔任志工，以政治受難者遺族的身分，持續訴說那些不該被時代遺忘的故事。

今年金馬獎最佳劇情片「大濛」以1950年代白色恐怖為背景，講述一名知識青年因為涉及叛亂而遭逮捕槍決後，胞妹阿月隻身從嘉義北上，打算領回哥哥屍體過程所發生的動人故事。一連串底層庶民無奈卻又發自內心的良善互助，展現臺灣社會的愛與包容，無數白恐家庭的生命歷程躍然眼前。

映後不少受難者及家屬表達對於片中故事的共鳴，其中，受難者鄭淑媛前輩、受難者家屬歐陽煇美老師都曾經親身經歷1950年代發生於嘉義的白色恐怖，恰和劇中女主角阿月的遭遇如出一轍。

昨天特映會包括人權館長洪世芳、國家人權委員會委員高涌誠、葉大華、林郁容、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆、政治受難者前輩張則周、高金郎、許晴富、陳欽生、蔡金鏗及家屬等出席觀影。

導演陳玉勳特地在映前到場致意，陳玉勳表示，「大濛」不只是一部有關台灣白色恐怖的故事，更是一段尋找歷史雲霧裡的公道之旅。雖然真實悲劇裡的人物很多都已犧牲消逝，但是白恐陰影下的小人物仍然設法存活，努力找尋重生之路。

陳玉勳也向在場受難者前輩及家屬致意，表示因為有無數的受難者前輩將生命幻化成水霧，「有些選擇在天空自由翱翔，有的則變成雨水持續滋潤台灣這片土壤，如今雲霧逐步散去，眼前是我們共同的未來。」