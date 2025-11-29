齊柏林衛星升空 AIT：美台攜手探索宇宙 為人類創造光明未來
台灣自製的福衛八號「齊柏林衛星」今日凌晨順利發射成功，美國在台協會（AIT）在臉書表示，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，「我們攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來」。
AIT表示，台灣太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射，在台灣時間今天凌晨2時順利升空。
AIT指出，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，包括極具開創性的福衛三號與福衛七號衛星任務合作，顯著推動了全球氣象預報及太空天氣研究的發展。今天台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力。「我們攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來 」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言