齊柏林衛星升空 AIT：美台攜手探索宇宙 為人類創造光明未來

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」搭乘 SpaceX 公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分升空。圖／國家太空中心提供
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」搭乘 SpaceX 公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分升空。圖／國家太空中心提供

台灣自製的福衛八號「齊柏林衛星」今日凌晨順利發射成功，美國在台協會（AIT）在臉書表示，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，「我們攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來」。

AIT表示，台灣太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射，在台灣時間今天凌晨2時順利升空。

AIT指出，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，包括極具開創性的福衛三號與福衛七號衛星任務合作，顯著推動了全球氣象預報及太空天氣研究的發展。今天台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力。「我們攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來 」。

