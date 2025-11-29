快訊

齊柏林衛星是賴總統命名 齊廷洹：代替我父親從更高視角守護台灣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
齊柏林基金會董事齊廷洹說，從今天開始，齊柏林不只是一個名字，也不再只是一個人，它代表著台灣的精神。圖／國科會提供
齊柏林基金會董事齊廷洹說，從今天開始，齊柏林不只是一個名字，也不再只是一個人，它代表著台灣的精神。圖／國科會提供

齊柏林衛星」今天凌晨順利升空，已故導演齊柏林的兒子、齊柏林基金會董事齊廷洹錄製影片，為這顆以父親名字命名的衛星獻上祝福。他說，從今天開始，齊柏林不只是一個名字，也不再只是一個人，它代表著台灣的精神。「它代替我的父親從更高的視角，守護著台灣，用看見這種力量，創造改變」。

齊廷洹從線上收看衛星升空過程，他說，當他看到衛星成功升空的時候，好高興、也好感動，同時他也覺得很榮耀，「這份榮耀不是為了我，而是為了全台灣」。

齊廷洹表示，這次的發射，歸功於所有人的努力，這也正是台灣的精神，大家一起合作。無論是總統的命名，大家不眠不休的努力，少了任何一環，衛星的發射以及運作都沒辦法這麼成功。這顆衛星不只是看見台灣，也更看見世界，它也讓世界看見台灣，看見我們的科學實力，也看見我們是有能力在太空中發展全新的技術。之後還有無數的福爾摩沙系列衛星會升空，希望之後的衛星升空，都能如此順利。

齊廷洹說，他的父親一直以來最希望的事情，「就是把他看見的也讓所有人看見」，這次齊柏林衛星也將用前所未有的清晰度，讓我們看見自己的家園。無論是衛星的升空，還是衛星的命名，「我們全家人、基金會同仁都感覺與有榮焉，能參與這次的發射是我們莫大的榮幸」。也希望在未來見證更多台灣製造的衛星順利升空，並且將我們的家園更清晰更完整的呈現在所有國人、全世界面前，讓大家看見台灣。

齊柏林衛星 齊廷洹 看見台灣 賴清德

