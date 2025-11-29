雲林男杜拜扣5天…妻仍繼續旅遊遭狂批 她喊冤：重重程序下寸步難行

雲林一對陳姓夫妻參團出國旅遊，在阿布達比轉機時突生變故，66歲陳姓男子遭當地武警帶走扣留，歷經5天輾轉多處後，終於在台灣時間28日凌晨6時獲釋。陳妻昨深夜吐露丈夫這幾日遭遇及自身近日情緒，疑因與陌生嫌犯同名同姓遭誤抓，除痛斥阿提哈德航空與阿布達比機場「完全不負責」，也感謝這段期間給予幫助的人。

陳妻表示，事發後多次向駐外館處與外交部詢問，卻始終無法得知丈夫為何被帶走。直到28日凌晨接到丈夫來電，才得知杜拜警方允許他先離開6天，並於12月3日再返回報到，屆時才可取回護照等物品。

陳男當時身上沒有護照，僅有一支快沒電的手機，也無任何證件與金錢，連住宿都成問題。她說，接到電話固然欣慰，但也為丈夫後續安置焦急不已，幸好駐杜拜辦事處長親自開車前往接應，先將陳男安置在住處，並承諾將於下周三陪同至警局了解案情，家屬對此深表感謝。

陳妻轉述，陳男在五天內被帶往四、五個不同地點，但每次問話僅三至五分鐘，警方未能釐清任何關鍵。直到館處人員告知「案件已進入司法程序」，必須聘請當地律師才能掌握情況，館處雖提供律師名單，但分類繁雜、費用不明，只能讓家屬自行逐一聯繫。

外交部昨天曾說明詳細協處經過，指我外交部駐處多次促請陳妻或直系親屬盡速依當地法律前往聘請律師未果。外界狂批陳妻仍跟團繼續在土國的旅遊行程。

陳妻表示，若要前往杜拜探視丈夫，須提供結婚證明並申請簽證，簽證審查至少五天、結婚證明也需返台申請。她原想立即趕赴杜拜，卻在重重程序下寸步難行，「彷彿所有規定都是要阻擋我進入杜拜」。

陳妻表示，所幸其後獲立法院長韓國瑜等人主動致電協助，她也感謝旅行團30名團員、領隊、教會友人及媒體的持續關注，使陳男在遭拘留五天後得以平安獲釋。

談及事件源頭，陳妻語帶激動，直言對阿提哈德航空極度失望。她指出，丈夫在空橋遭武警帶走時，航空公司與地勤人員完全未提供說明或協助；對於當地武警行動，她不願多做評述，但認為「一個國家應保障旅客安全，但在眾目睽睽下帶走我先生，至今卻講不出原因」。她強調，待丈夫返台後，盼媒體與立委協助查明真相。