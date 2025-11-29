快訊

iOS 26通話篩選意外「讓iPhone陷入大麻煩」！他曝這1情形遇到超恐慌

告別19年「飛碟晚餐」陳揮文證實被離職！感念給自主空間：我無以回報

明年起勞保年金滿65歲才能領？達成2條件 最早提前5年領

雲林男杜拜扣5天…妻仍繼續旅遊遭狂批 她喊冤：重重程序下寸步難行

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
陳先生獲釋並到一家飯店前留影向大家報平安。圖／陳妻提供
陳先生獲釋並到一家飯店前留影向大家報平安。圖／陳妻提供

雲林一對陳姓夫妻參團出國旅遊，在阿布達比轉機時突生變故，66歲陳姓男子遭當地武警帶走扣留，歷經5天輾轉多處後，終於在台灣時間28日凌晨6時獲釋。陳妻昨深夜吐露丈夫這幾日遭遇及自身近日情緒，疑因與陌生嫌犯同名同姓遭誤抓，除痛斥阿提哈德航空與阿布達比機場「完全不負責」，也感謝這段期間給予幫助的人。

陳妻表示，事發後多次向駐外館處與外交部詢問，卻始終無法得知丈夫為何被帶走。直到28日凌晨接到丈夫來電，才得知杜拜警方允許他先離開6天，並於12月3日再返回報到，屆時才可取回護照等物品。

陳男當時身上沒有護照，僅有一支快沒電的手機，也無任何證件與金錢，連住宿都成問題。她說，接到電話固然欣慰，但也為丈夫後續安置焦急不已，幸好駐杜拜辦事處長親自開車前往接應，先將陳男安置在住處，並承諾將於下周三陪同至警局了解案情，家屬對此深表感謝。

陳妻轉述，陳男在五天內被帶往四、五個不同地點，但每次問話僅三至五分鐘，警方未能釐清任何關鍵。直到館處人員告知「案件已進入司法程序」，必須聘請當地律師才能掌握情況，館處雖提供律師名單，但分類繁雜、費用不明，只能讓家屬自行逐一聯繫。

外交部昨天曾說明詳細協處經過，指我外交部駐處多次促請陳妻或直系親屬盡速依當地法律前往聘請律師未果。外界狂批陳妻仍跟團繼續在土國的旅遊行程。

陳妻表示，若要前往杜拜探視丈夫，須提供結婚證明並申請簽證，簽證審查至少五天、結婚證明也需返台申請。她原想立即趕赴杜拜，卻在重重程序下寸步難行，「彷彿所有規定都是要阻擋我進入杜拜」。

陳妻表示，所幸其後獲立法院長韓國瑜等人主動致電協助，她也感謝旅行團30名團員、領隊、教會友人及媒體的持續關注，使陳男在遭拘留五天後得以平安獲釋。

談及事件源頭，陳妻語帶激動，直言對阿提哈德航空極度失望。她指出，丈夫在空橋遭武警帶走時，航空公司與地勤人員完全未提供說明或協助；對於當地武警行動，她不願多做評述，但認為「一個國家應保障旅客安全，但在眾目睽睽下帶走我先生，至今卻講不出原因」。她強調，待丈夫返台後，盼媒體與立委協助查明真相。

外交部 杜拜 出國旅遊 旅行團

延伸閱讀

雲林男冤枉被扣5天獲釋 適逢杜拜連假…張麗善籲外交部協助

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊說經過

國人阿布達比轉機遭拘3天獲釋 張嘉郡：外交部要積極點

國人阿布達比轉機失聯 外交部：已獲警方釋放

相關新聞

雲林男杜拜扣5天…妻仍繼續旅遊遭狂批 她喊冤：重重程序下寸步難行

雲林一對陳姓夫妻參團出國旅遊，在阿布達比轉機時突生變故，66歲陳姓男子遭當地武警帶走扣留，歷經5天輾轉多處後，終於在台灣...

齊柏林衛星是賴總統命名 齊廷洹：代替我父親從更高視角守護台灣

「齊柏林衛星」今天凌晨順利升空，已故導演齊柏林的兒子、齊柏林基金會董事齊廷洹錄製影片，為這顆以父親名字命名的衛星獻上祝福...

好消息！ 火箭順利升空 「齊柏林衛星」凌晨5時4分入軌 開始任務旅程

國家太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公...

「齊柏林衛星」在太空守望台灣 賴總統：發展太空產業 打造新護台神山

福衛八號星系首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台...

古蹟華麗變身 葉欣芝用五個空間打造嘉義文化新地標

從歷史建築的重生、咖啡香裡的文化對話，到美術館裡的品酒品畫體驗，「島語未來」創辦人葉欣芝，用五個空間重新定義嘉義的文化節奏。他說，「努力讓更多應該留下來的，不會消失；透過設計思考，讓對的事繼續發生。」

歷史上的今天／1959年空軍英雄與教師結婚 總司令證婚

1959年11月29日，曾擊落中共兩架軍機的空軍英雄秦秉鈞，與北市二女中的教師詹笑蘭在空軍新生社舉行結婚典禮，由時任空軍總司令陳嘉尚證婚。 曾駕軍刀機翱翔長空攀星掠斗的秦秉鈞，覓得紅鸞星。畢業於師大家政系的詹笑蘭，杏壇春滿獲得意中人。婚禮舉行後，新婚夫婦將在陽明山麓的洞房裡並成連理，三宵之後，開始他倆的蜜月旅行，赴中部日月潭及南部四重溪等地徜徉山水之間，共渡不羨仙的甜蜜旅程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。