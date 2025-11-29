快訊

福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

中央社／ 台北29日電
齊柏林的兒子齊廷洹。圖／聯合報系資料照
福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，如今這顆衛星正代替父親，從更高的視角守護台灣。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、觀照世界。

齊柏林衛星關鍵元件自製研發比率達84%，歷經5次發射延期，今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。

齊柏林之子齊廷洹透過影片表示，當他看到齊柏林衛星順利升空的那一刻，他感到無比高興與感動，也深感榮耀，不只是個人，而是為了全台灣。

齊廷洹說，從今天開始，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，這顆衛星代替父親，從更高的視角守護台灣。

齊廷洹指出，齊柏林衛星發射成功，是眾人共同努力的成果，正體現了台灣精神，大家一起合作，缺一不可。他強調，齊柏林衛星不只是看見台灣、看見世界，也讓世界看見台灣有能力發展太空技術。

齊廷洹緩緩地說，父親一直希望把自己所見，也讓所有人看見；用「看見」的力量去創造與改變，如今齊柏林衛星以更高的解析度，讓台灣人看見自己的家園。

福衛八號共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

齊柏林 太空

相關新聞

好消息！ 火箭順利升空 「齊柏林衛星」凌晨5時4分入軌 開始任務旅程

國家太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公...

中東轉機被警帶走 台男獲釋

雲林縣陳姓夫妻十一月廿三日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突被五名武裝人員帶走，轉至杜拜警察局扣留五天後，昨天凌晨獲釋...

「齊柏林衛星」在太空守望台灣 賴總統：發展太空產業 打造新護台神山

福衛八號星系首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台...

福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一...

古蹟華麗變身 葉欣芝用五個空間打造嘉義文化新地標

從歷史建築的重生、咖啡香裡的文化對話，到美術館裡的品酒品畫體驗，「島語未來」創辦人葉欣芝，用五個空間重新定義嘉義的文化節奏。他說，「努力讓更多應該留下來的，不會消失；透過設計思考，讓對的事繼續發生。」

歷史上的今天／1959年空軍英雄與教師結婚 總司令證婚

1959年11月29日，曾擊落中共兩架軍機的空軍英雄秦秉鈞，與北市二女中的教師詹笑蘭在空軍新生社舉行結婚典禮，由時任空軍總司令陳嘉尚證婚。 曾駕軍刀機翱翔長空攀星掠斗的秦秉鈞，覓得紅鸞星。畢業於師大家政系的詹笑蘭，杏壇春滿獲得意中人。婚禮舉行後，新婚夫婦將在陽明山麓的洞房裡並成連理，三宵之後，開始他倆的蜜月旅行，赴中部日月潭及南部四重溪等地徜徉山水之間，共渡不羨仙的甜蜜旅程。

