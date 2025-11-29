福衛八號首顆衛星齊柏林成功升空 將對地取像守護國土

快訊

中央社／ 台北29日電
福衛八號首顆衛星齊柏林模擬圖。圖／國科會提供
福衛八號首顆衛星齊柏林模擬圖。圖／國科會提供

歷經5次延期，福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨2時44分搭乘SpaceX火箭自美國順利升空，預計5時4分進入太陽同步軌道，準備展開對地表取像的光學遙測任務，未來影像資料將廣泛應用於國土規劃、災害應變等領域。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、紀錄台灣，也讓世界看見台灣。

歷經火箭航班5次延期，齊柏林衛星原訂台灣時間今天凌晨2時18分升空，不過，太空探索公司（SpaceX）評估，為避免衛星入軌後碰撞，延至凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射升空。

倒數發射時，國家太空中心主任吳宗信坦言，「看著自己的baby，忍不住緊張」，齊柏林衛星為多人的心血結晶，作為福八打頭陣的衛星，期盼它順利進入太空執行任務。他也感謝台灣產官學研界及太空中心眾人共同努力，為台灣的太空發展踏出重要一步。

吳宗信表示，福八是台灣首個自製光學遙測衛星星系，多個元件為國產，象徵台灣在衛星研製技術提升，待星系布署完成後，建立高解析度、每日多次取像、具全球覆蓋能力的對地觀測網路，用於救災防災、國土規劃等，持續守護台灣。

福八計畫主持人劉小菁也回傳談話，從11月上旬到現在，因為發射行程衝突、美國政府關門、火箭整備進度不如預期等，共經歷多次發射日期更改，但她始終堅信齊柏林衛星一定會發射成功。

國科會表示，齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭，於凌晨2時47分進行整流罩分離，2時52分回收第1節火箭，同一時間，第2節火箭進入停泊軌道熄火滑行，3時38分開始於510公里軌道釋放5顆台灣的立方衛星，4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後（約台灣時間凌晨5時4分）進入任務軌道。

國家太空中心指出，齊柏林衛星的關鍵元件自製率達84%，匯聚33個國內產官學研單位的能量共同研發。衛星在太空執行任務之餘，也連帶讓這些元件取得實績，獲得國際太空產業相當看重的飛行履歷，增進台灣太空產業發展優勢。

福八共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

好消息！ 火箭順利升空 「齊柏林衛星」凌晨5時4分入軌 開始任務旅程

國家太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公...

「齊柏林衛星」在太空守望台灣 賴總統：發展太空產業 打造新護台神山

福衛八號星系首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台...

福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一...

