中研院長誰入列 12月分曉

中央研究院院長廖俊智任期將於明年六月屆滿，院方依規定啟動院長遴選程序，傳出院長遴選委員會昨天提送院長候選人推薦名單給有選舉權的評議會。

不過多名評議員表示，未收到傳言中的推薦名單，應是十二月十三日召開評議會時才會得知候選人名單。遴委會則重申，院長遴選作業均依程序進行中，一切保密，委員會對此不便評論。

近來傳出院長候選人名單包括前副總統、基因體研究中心特聘研究員陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院經濟研究所特聘研究員朱敬一，三位都是院士。不過三人至今都未接電話，多名評議員也說對名單不知情。

一位不具名的評議員表示，選院長這等大事，都是到開評議會時才會由遴選委員會現場報告，再由評議員投票選出排序推薦名單，之後由總統面談、選出最終結果，並非評議員選出就能決定。

有趣的是，在中研院兩次於八月舉行的由院內成員談對新任院長期許的座談會中，發言紀錄傳達的期許與傳出的名單特色頗吻合。例如八月五日座談會中，有人期許新任院長需具備將學術成果「化研為用」的能力，推動技術研究並解決實際問題，繼續重視國家生技研究園區等。

也有人建議遴選委員會將性別平權議題納入訪談考量，期盼中研院在性別平權扮演示範角色。

另有人指中研院已超過半世紀沒有人文社會科學領域的院長，期許新院長即使非人文社會科學領域出身，也應具備深厚的人文關懷，並對性別意識具高敏感度。

座談中，有人期盼遴選過程能公布候選人名單，並安排候選人與全院同仁座談。不過當時遴委會回應，為尊重候選人，循例不公布候選人名單，但將歸納整理座談會中收集到的意見，並在之後階段訪談候選人時，代表同仁提出相關問題，以了解其回應與看法。