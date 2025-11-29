聽新聞
出國遇突發事件 找駐外單位

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣陳姓夫妻赴中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，中華優質旅遊發展協會提醒民眾，能持槍進入機場通是當地執法人員，遇到這種狀況，要盡速聯繫外交部駐外單位協助尋求當地法律資源，包含請律師介入。

出國旅遊遇突發狀況該如何處置？中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，此時最重要的就是儘速聯繫我國外交部駐外辦事處，例如杜拜就有我國的辦事處，透過外交人員協助尋求當地法律資源。

李奇嶽指出，一般在偵查過程中，執法單位通常不會告知被帶走的具體原因，也不會透露當事人的現況或下落，因此只能依靠律師向當地單位了解處理。

不管對方帶走人的理由為何，這部分完全屬於當地執法單位的調查權限，若調查後沒有問題，當事人自然會被釋放，若有問題，則會進入當地的司法程序。

李奇嶽表示，在這類情況中，當事人無法靠自身說明來決定是否無罪，必須由法律程序來釐清。外交部角色主要是協助聯繫、提供管道，但仍須尊重當地司法。

