中東轉機被警帶走 台男獲釋

雲林縣陳姓夫妻十一月廿三日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突被五名武裝人員帶走，轉至杜拜警察局扣留五天後，昨天凌晨獲釋，他透過ＬＩＮＥ向妻子報平安，研判可能與一名通緝犯同姓名被誤抓，十二月三日再回杜拜警局辦完相關手續後，可望回國。

雲林縣長張麗善表示，保障國人出國旅遊安全，政府責無旁貸，希望外交部硬起來，讓國人在國外能受到國際庇護，協助早日返鄉；立委張嘉郡也喊話外交部應更積極。

外交部表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極與杜拜警方、當事人家屬密切聯繫，陳男因護照和行李被扣，目前被安置在處長的職務宿舍，持續提供核發後續旅行文件。

六十七歲陳男偕妻子透過中東一家旅行社安排中東旅遊，廿三日從桃機飛往伊斯坦堡與旅行團會合，廿四日飛抵阿拉伯聯合大公國阿布達比準備轉機，陳男在登機口機艙空橋突被五名武裝人員帶走，陳妻心急如焚，只能向在台家人求救。

此事件引起媒體和民代關注，透過外交部杜拜辦事處協助、協尋，獲知陳男被帶至杜拜警察局。杜拜警方不說明原因，只要求陳男找律師，經駐外單位從中斡旋，陳男被拘留五天後，昨凌晨獲釋。

陳男告訴家人，剛被抓時最難熬，後來在拘留所遇到幾名大陸人和一名台灣人，可以聊天才漸平靜，拘留期間被移到幾個不同地方，且禁止通話。至於為何被抓？陳男說，去年十月有名同名同姓的人在杜拜被判刑、通緝，可能因此被冤枉。

陳妻說，她丈夫從外貿公司退休，廿多年前去過一次中東參加商展，當時沒發生什麼事，退休後生活也很單純，沒想到會遇到這種事，感謝立法院長韓國瑜、立委張嘉郡關切，也感謝媒體報導讓他們獲得協助。