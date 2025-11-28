快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

傳歐盟徵碳稅台灣企業需繳鉅額罰款 環境部澄清

中央社／ 台北28日電

環境部今晚發布新聞稿，澄清近期網傳明（2026）年起歐盟將徵收碳稅，台灣企業每年需繳交鉅額罰款，環境部說，這個說法完全無根據且明顯與事實不符。

環境部說，網路流傳的文章，預估台灣未來將面臨每年新台幣8000億元的罰款，為錯誤訊息。

環境部表示，目前國際上並無對他國課徵碳稅費的機制，即使碳稅是指歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），依照歐盟CBAM規則，現階段涵蓋產品僅有水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫氣與電力，其於2026年開始實施的繳費機制，也僅要求針對產品直接排放（範疇一）所造成的碳排購買憑證。

環境部指出，歐盟CBAM規則允許抵扣於出口國已繳納的碳定價費用（台灣於2025年開徵碳費，可用於扣抵歐盟CBAM憑證）、及抵扣歐盟排放交易制度（ETS））下尚可獲得的免費配額（依照歐盟現行方案，2026年仍有97.5%的免費配額，要逐步調降到2034年才會完全取消）。

另外，環境部說，在歐盟CBAM的規則中，涉及出口國產品的電力間接排放（範疇二），是無須繳納CBAM憑證的，所以網傳台灣因能源結構導致須繳交高額罰款一事，在歐盟CBAM的機制下並不會被收取費用。

歐盟 環境部 機制

延伸閱讀

17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

羅浮宮門票明年初漲價45% 專削外國遊客

華新調漲不銹鋼盤價

歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

相關新聞

工研院舉辦農工跨域研發交流會 成果展多項新科技吸睛

工研院今舉辦「農工合作推升智農2.0」跨域研發成果展暨交流會，展出智慧農工合作10多項農工科技成果，尤其有助酪農一目了然...

以全民安全指引為例 歐洲經貿辦事處：提升風險意識

歐洲經貿辦事處今天在臉書發文指出，危機應變能力已成為歐洲優先政策，以台灣新推出的「全民安全指引」為例，目的在於提升大眾風...

雲林男冤枉被扣5天獲釋 適逢杜拜連假…張麗善籲外交部協助

赴中東旅遊在阿布達比機場被武警帶走的雲林縣陳姓男子是斗六人，他是外貿公司退休人員，如何會被抓，初步認為可能是「同名同姓抓...

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊說經過

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時被五名武警帶走，轉至杜拜警察局扣留五天今天凌晨獲釋，他透過Line...

國人阿布達比轉機遭拘3天獲釋 張嘉郡：外交部要積極點

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。陳男終於在當地...

國人阿布達比轉機失聯 外交部：已獲警方釋放

陳姓男子日前赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，突遭武裝人員帶走、失聯。外交部今天表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。