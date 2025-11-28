傳歐盟徵碳稅台灣企業需繳鉅額罰款 環境部澄清

環境部今晚發布新聞稿，澄清近期網傳明（2026）年起歐盟將徵收碳稅，台灣企業每年需繳交鉅額罰款，環境部說，這個說法完全無根據且明顯與事實不符。

環境部說，網路流傳的文章，預估台灣未來將面臨每年新台幣8000億元的罰款，為錯誤訊息。

環境部表示，目前國際上並無對他國課徵碳稅費的機制，即使碳稅是指歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），依照歐盟CBAM規則，現階段涵蓋產品僅有水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫氣與電力，其於2026年開始實施的繳費機制，也僅要求針對產品直接排放（範疇一）所造成的碳排購買憑證。

環境部指出，歐盟CBAM規則允許抵扣於出口國已繳納的碳定價費用（台灣於2025年開徵碳費，可用於扣抵歐盟CBAM憑證）、及抵扣歐盟排放交易制度（ETS））下尚可獲得的免費配額（依照歐盟現行方案，2026年仍有97.5%的免費配額，要逐步調降到2034年才會完全取消）。

另外，環境部說，在歐盟CBAM的規則中，涉及出口國產品的電力間接排放（範疇二），是無須繳納CBAM憑證的，所以網傳台灣因能源結構導致須繳交高額罰款一事，在歐盟CBAM的機制下並不會被收取費用。