工研院舉辦農工跨域研發交流會 成果展多項新科技吸睛

工研院今舉辦「農工合作推升智農2.0」跨域研發成果展暨交流會，展出智慧農工合作10多項農工科技成果，尤其有助酪農一目了然每隻牛健康的「乳牛3D體態辨識」、「乳牛畜舍清糞機器人」與AI「乳牛聲紋辨識」等多項吸睛功能。

工研院說，很多人都無法想像「AI可以化身牧場保姆，餵飼乳牛、照顧體態，也能清理農舍，甚至成為農作物24小時的智慧監測助手。」要以「最少人力、最高效產出、最大效益」為目標，加速農業科技化與產業化進程，為智慧農業開啟新篇章。

這次結合農漁畜產技術研發現況與未來發展分享交流，邀集農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，聚焦「台灣自動化產業技術發展與應用」、「AI技術發展與產業應用願景」。

農業部農業科技司長李紅曦表示，在AI趨勢與國際競爭下，農業部持續透過科技創新與跨域整合，以解決農業關鍵問題，並規畫2027年開始推動智慧農業2.0計畫，奠基前期智慧農業及農工合作成果，投入符合農業需求AI技術及智慧化設備研發，持續帶動轉型升級。

農業部與經濟部達成共識，未來將持續透過農業部所屬試驗改良場所與工研院合作研發，推升智農2.0願景，藉由農工AI創新科技、智慧化生產機具及監控設備，節約人力、降低產銷風險、增進產品品質，建構兼具韌性淨零永續之智慧農業新里程碑。

工研院中分院副執行長李士畦表示，農業部長期支持工研院投入農工科技研發，整合農場數位化資料庫與通訊系統，搭配AI決策模式，提供業者即時病害預警與省工智慧機具。

未來會推動跨部會合作，以AI模組搭配農工協作機器人研發，提供操作簡易與合理價格的智慧栽培、採收、養殖、探魚等協作系統，牛豬雞等先進畜禽舍餵飼、清潔、分娩等多項智慧管理系統與設備，協助實現AI提供精準農業協作的永續發展目標。

產業落地應用先尋找「產業冠軍」作為標的，打造示範場域，以AI模組導入更多產業。鼓勵不同規模業者使用規格元件，提供國內外技術服務團客製化輔導、建立國產供應鏈，以輸出海外為目標，達到「精準感測、省工協作」的目標。