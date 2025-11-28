國土署：馬太鞍溪堰塞湖慰助金 已核撥8.9億元

為協助馬太鞍溪堰塞湖災區災民重建，政府推出馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案、支持救助金等，截至今天為止實際核撥2511件、核撥金額共計新台幣8億9285萬元。國土署也提醒，慰助金等現場申請期限至今天為止、郵寄則到30日，請符合資格民眾盡速申請。

馬太鞍溪堰塞湖9月釀災，內政部國土署今天透過新聞稿表示，災後積極整合公私資源，推動馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案，每戶10萬元挹注災民。另外，還有衛福部發放家園清理支持方案5萬元，以及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元。

國土署說明，經統計至今天為止，慰助金已受理3903件，審查合格案件2862件，已造冊請衛福部核撥2673件，已實際核撥2511件，占目前審查合格案件89%，核撥金額共計8億9285萬元。

國土署指出，慰助金目前尚有不少未合格案件，許多為同一地址戶長或屋主多人重複申請、同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件，後續也將全力審核，合格案件將盡速造冊協同衛福部核撥慰助金。

國土署也提醒，慰助金現場受理申請期限至28日，郵寄受理則至11月30日，以郵戳為憑，請符合資格的民眾於期限內申請，盼能協助災區盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。