以全民安全指引為例 歐洲經貿辦事處：提升風險意識

中央社／ 台北28日電
國防部推出新版「台灣全民安全指引」。中央社
歐洲經貿辦事處今天在臉書發文指出，危機應變能力已成為歐洲優先政策，以台灣新推出的「全民安全指引」為例，目的在於提升大眾風險意識，並提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，並在挑戰來臨時能從容應對。

內政部昨天指出，「台灣全民安全指引」第1梯次已發放，第2梯次包括桃園市等4縣市預計12月3日寄送；第3梯次新北市等6縣市12月15日寄送，第4梯次台中市等3縣市12月24日寄送，預計明年1月5日前全數發送完成。

歐洲經貿辦事處（EETO）今天在臉書發文指出，危機應變能力已成為歐洲優先政策，歐盟近日發布一項全新戰略，著重於強化社會各層級與各領域的整備能力，並特別強調培養韌性文化，今年推出的「整備聯盟戰略」（Preparedness Union Strategy），旨在推動全政府與全社會的參與模式，強化歐洲預防與因應新興威脅的能力，進而增強整體應變韌性。

歐洲經貿辦事處提到，此戰略目標是提高大眾對風險的認知，強化公共意識、促進全民備災，並賦權公民，使其在危機發生的情況下，能具備相應的工具並主動採取行動。

歐洲經貿辦事處表示，每個人的備災方式以及對於「做好準備」的理解各不相同，因此不存在一體適用的作法。隨著台灣也積極強化自身的韌性與整備能力，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。

歐洲經貿辦事處指出，以台灣新推出的「全民安全指引」為例，其目的在於提升大眾風險意識，並提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，並在挑戰來臨時能從容應對。

