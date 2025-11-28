雲林男冤枉被扣5天獲釋 適逢杜拜連假…張麗善籲外交部協助

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善期待外交部提供協助，讓陳先生早日安全回鄉。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善期待外交部提供協助，讓陳先生早日安全回鄉。記者蔡維斌／攝影

赴中東旅遊在阿布達比機場被武警帶走的雲林縣陳姓男子是斗六人，他是外貿公司退休人員，如何會被抓，初步認為可能是「同名同姓抓錯人」，陳先生今天已獲釋，雲林縣長張麗善也指示雲林警方前往陳家探視，並希望外交部要強起來、硬起來，讓國人在國外能受到國際庇護，並協助早日返鄉。

雲林陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，被五名武警帶走，陳先生和其妻都不解警方什麼原因抓人，經過五天陳於今天凌晨一時獲得釋放，他也與家人取得聯繫並說明整個事發經過和可能原因。

由於陳先生是雲林斗六市人，雲林縣長張麗善在第一時間獲知馬上委請雲林警方到陳家了解並提供必要協助，張麗善感謝立委張嘉郡和立法院長韓國瑜透過外交部提供協助才獲得訊息，陳先生被抓原因不明，如今已獲釋，但因逢杜拜休連假，所以希望政府能提供必要的協助讓他早日回國。

張麗善表示，保障國人出國旅遊安全，政府責無旁貸，希望外交部要能強起來、硬起來。

