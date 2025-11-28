快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊說經過

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在中東阿布達比機場被武警帶走扣留五天的雲林陳先生透過視訊向家人說明五天來遭遇經過。圖／陳太太提供
在中東阿布達比機場被武警帶走扣留五天的雲林陳先生透過視訊向家人說明五天來遭遇經過。圖／陳太太提供

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時被五名武警帶走，轉至杜拜警察局扣留五天今天凌晨獲釋，他透過Line向妻子說明被抓後五天的經歷，至於如何被抓他推測可能是「同名同姓被冤枉！」

陳先生說明幾天來的歷程指出，前幾天被抓的時候最難熬，因為只有他孤單一人，後面幾天在拘留所裡碰到一些中國人和一位台灣人有跟他聊天，多少幫助他一些， 其間沒辦法講電話，因這邊的通話有限制，不讓人講電話，也有碰到幾個外國人，都像天使一樣幫助他，還好他會講英文，可以溝通。

至於為何會被警察抓走，陳先生說，應該是被冤枉的，「同名同姓冤枉的吧！ 」因為警察說是去年10月他有在這邊（杜拜）被判刑，可能被通緝，12月3日他必須再回警局報到，之後就會解除他的旅行禁令，所以屆時就可以離開了。他進一步說明，指明天（29日）起杜拜都會休假，到周三才開始上班，所以周三才能去警察局報到。

陳太太更將先生的遭遇時間序提供給媒體指出，11月24日在機場的國家安全部隊的拘留所待到第2天中午；隨後再被送到阿布達比一個拘留所，待了6個小時，在那邊碰到一個中國人有照顧他；然後又被送去杜拜的一個拘留所（車程2個半小時），在那邊待了兩個小時又開車15分鐘被載到杜拜警察局；從25日晚上10點在杜拜警察局待到27日凌晨1點，這邊生活環境比較好，有幾個中國人和一個台灣人關照他。

