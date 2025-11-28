「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊說經過

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時被五名武警帶走，轉至杜拜警察局扣留五天今天凌晨獲釋，他透過Line向妻子說明被抓後五天的經歷，至於如何被抓他推測可能是「同名同姓被冤枉！」

陳先生說明幾天來的歷程指出，前幾天被抓的時候最難熬，因為只有他孤單一人，後面幾天在拘留所裡碰到一些中國人和一位台灣人有跟他聊天，多少幫助他一些， 其間沒辦法講電話，因這邊的通話有限制，不讓人講電話，也有碰到幾個外國人，都像天使一樣幫助他，還好他會講英文，可以溝通。

至於為何會被警察抓走，陳先生說，應該是被冤枉的，「同名同姓冤枉的吧！ 」因為警察說是去年10月他有在這邊（杜拜）被判刑，可能被通緝，12月3日他必須再回警局報到，之後就會解除他的旅行禁令，所以屆時就可以離開了。他進一步說明，指明天（29日）起杜拜都會休假，到周三才開始上班，所以周三才能去警察局報到。

陳太太更將先生的遭遇時間序提供給媒體指出，11月24日在機場的國家安全部隊的拘留所待到第2天中午；隨後再被送到阿布達比一個拘留所，待了6個小時，在那邊碰到一個中國人有照顧他；然後又被送去杜拜的一個拘留所（車程2個半小時），在那邊待了兩個小時又開車15分鐘被載到杜拜警察局；從25日晚上10點在杜拜警察局待到27日凌晨1點，這邊生活環境比較好，有幾個中國人和一個台灣人關照他。