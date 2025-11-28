國人阿布達比轉機遭拘3天獲釋 張嘉郡：外交部要積極點

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。陳男終於在當地時間28日凌晨1時獲釋。本次陳男獲釋，立法院長韓國瑜、國民黨立委張嘉郡出手協調外交部積極處理斡旋，成功聘請律師探望陳男並獲釋，協助後續釐清案情。張嘉郡說，陳先生暫住當地我外交部處長家，也喊話外交部應更積極。

我國人、來自雲林的陳姓夫妻前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男卻被5名武裝人員帶走，音訊全無。韓國瑜、張嘉郡獲悉後，介入協調外交部，也為陳男聘請到律師，由律師協助處理案件。

張嘉郡今日說明，外交部無法及時給予幫助，陳太太非常擔憂，韓國瑜也非常關心。這對夫妻退休且生活簡單，韓國瑜希望她可以主動協助，她跟陳太太取得聯繫，她也跟外交部聯繫，外交部卻說希望陳太太自己請律師，但阿布達比不是日韓，不是國人常旅遊的地方，陳太太無法自行聘請律師，在她的協助下，外交部聘請律師到當地警局探望陳先生，在杜拜時間凌晨1時把陳先生帶回來，但因陳先生身上沒有錢也沒行李，先借住在當地的我國外交部處長家中，陳先生的行李跟護照仍被扣押當中，律師須繼續釐清為何陳先生會被帶走。

張嘉郡表示，希望外交部可持續協助陳先生，這有國際人權的問題，有法律公平程序的問題，希望外交部盡速釐清，假設這是一個誤會，阿布達比的警方應該台灣道歉，因這有關台灣人民的人權還有生命財產安全。

張嘉郡指出，她早上有跟陳太太通電話，陳太太說等跟先生回到台灣，要來當面跟韓國瑜還有她致謝。她也質疑外交部是否有積極作為，家屬慌亂，擔心外交部無法第一時間給具體協助，家屬覺得有點難過、失望。陳太太有說，第一時間外交部只提供些資訊，請其自行聘請律師，手足無措。當地不允許我國駐外人員去警局探望，所以一定要有律師身分才可探望、釐清案情。

張嘉郡認為，外交部可以再積極一點，不能讓台灣人孤立無援，政府應該是最大的靠山，最能夠保護國人。假設外交部是用這種消極的態度，會讓很多國人產生不信任的心態，呼籲外交部，未來如果有任何類似的情況發生，外交部可以更加具體、積極協助台灣旅外的鄉親。

另一方面，韓國瑜也出面協助家屬與外交部協調，但由於國情不同，且我國與阿拉伯聯合大公國並無邦交，因此家屬在資訊上會出現落差，韓國瑜也試圖幫助家屬理解外交部處理的進度。