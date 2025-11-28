快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

雲林男中東旅遊被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋陳妻跨海報平安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
陳先生獲釋並到一家飯店前留影向大家報平安。圖／陳妻提供
陳先生獲釋並到一家飯店前留影向大家報平安。圖／陳妻提供

雲林縣陳姓夫妻23日前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。經陳妻奔波引起我國駐外單位及各界關切，獲知陳男被帶至杜拜警察局，再經杜拜辦事處和台灣民代協助，陳男終在當地時間28日凌晨1點獲釋，但沒有護照、行李，暫住借宿我國杜拜辦事處人員住處。

陳妻今天凌晨將先生獲釋的消息，透過Line向台灣媒體說明，並感謝台灣媒體和立委張嘉郡及立法院長韓國瑜等人的跨海協助，她說，丈夫被扣5天後，28日凌晨被警察局釋放，因沒有護照、沒有行李，無法入住飯店，加上她手機也快沒電了，因此只能先向駐杜拜台北辦事處處長求救，目前處長已將丈夫先接到自家度過一晚。

陳妻感謝媒體將事件曝光，讓丈夫能很快獲釋，也特別感謝立委張嘉郡、立法院長韓國瑜親自致電給予協助，才讓夫妻倆順利得到幫助。她說，先生雖獲釋，但當地警方仍要求先生於周三再回警局報到。她多次詢問先生為何被扣留，先生自己也不清楚，詳情仍待釐清。

陳姓夫妻於11月23日從台灣出發，隔天抵阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，準備到伊斯坦堡，不料轉機過程，陳在登機口的機艙空橋上，突然遭5名武裝人員帶走，自此音訊全，陳妻不知如何是好，求救無門，透過在台灣的子女在PTT發文求助，才引起媒體和台灣民代、官方的關注。

經幾天斡旋，陳先生終在今天凌晨獲釋，陳先生欣喜和妻子重逢，歷險5天終可獲釋，由於其行李和護照都還在阿阿布達比，他們在休息後，將進一步處理行李事宜，期待在下周三仍順利回到台灣。

陳妻再次感謝媒體工作的使命，對社會的關懷，讓這件事情曝光也出現了轉機「讓我的先生能很快地出來」。

陳先生獲釋並到一家飯店前留影向大家報平安。圖／陳太太提供
陳先生獲釋並到一家飯店前留影向大家報平安。圖／陳太太提供
陳先生獲釋後向妻子報平安，文中透露自己不知為何被帶走。圖／陳太太提供
陳先生獲釋後向妻子報平安，文中透露自己不知為何被帶走。圖／陳太太提供

杜拜 轉機

延伸閱讀

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

影／黨主席選舉影響雲林張嘉郡提名？ 鄭麗文強調「不會」…都是一家人

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

相關新聞

雲林男中東旅遊被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋陳妻跨海報平安

雲林縣陳姓夫妻23日前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。經陳妻奔波引起我國駐外單位及各界關...

國人阿布達比轉機失聯 外交部：已獲警方釋放

陳姓男子日前赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，突遭武裝人員帶走、失聯。外交部今天表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜...

傳陳建仁、周美吟、朱敬一入列中研院院長候選名單 遴委會：一切保密

中研院院長廖俊智任期明年6月屆滿，中研院6月啟動下任院長遴選作業，表定12月13日評議會將開會投票選出院長排序推薦名單。...

中研院院長遴選／外界關注是否有AI專長院長？

中研院院長廖俊智任期將於明年六月廿日屆滿。根據中研院院長遴選流程，院長遴選委員會於六月十二日組成，經過至少三場會議後，在...

中研院院長人選 傳陳建仁、周美吟、朱敬一入列

中研院啟動下任院長遴選作業，表定十二月十三日評議會將開會投票選出院長排序推薦名單。近日傳出中研院院長遴選委員會將於今日提...

歷史上的今天／1961年蔣中正親校光武演習 登戰艦出海

1961年11月28日，當時的總統蔣中正結束為期兩天的海軍年度校閱，總統對海軍日益增強的戰力和將士們反攻戰鬥的信心，表示欣慰。總統在會餐席上致詞嘉勉海軍的成就，他期望海軍陸戰隊在將來反攻作戰時擔任先鋒任務。 總統認為海軍的操作、射擊、隊形、典範，幾乎都是過去沒有能夠做到的；而今天都做到了。陸戰隊的精神、體格、訓練、裝備，特別是保養修護，亦都有優異的表現。這是海軍全軍一致奮勉精進的績效。總統對海軍發揮了火力射擊高度命中率的功能尤為嘉許。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。