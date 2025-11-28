雲林男中東旅遊被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋陳妻跨海報平安

雲林縣陳姓夫妻23日前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。經陳妻奔波引起我國駐外單位及各界關切，獲知陳男被帶至杜拜警察局，再經杜拜辦事處和台灣民代協助，陳男終在當地時間28日凌晨1點獲釋，但沒有護照、行李，暫住借宿我國杜拜辦事處人員住處。

陳妻今天凌晨將先生獲釋的消息，透過Line向台灣媒體說明，並感謝台灣媒體和立委張嘉郡及立法院長韓國瑜等人的跨海協助，她說，丈夫被扣5天後，28日凌晨被警察局釋放，因沒有護照、沒有行李，無法入住飯店，加上她手機也快沒電了，因此只能先向駐杜拜台北辦事處處長求救，目前處長已將丈夫先接到自家度過一晚。

陳妻感謝媒體將事件曝光，讓丈夫能很快獲釋，也特別感謝立委張嘉郡、立法院長韓國瑜親自致電給予協助，才讓夫妻倆順利得到幫助。她說，先生雖獲釋，但當地警方仍要求先生於周三再回警局報到。她多次詢問先生為何被扣留，先生自己也不清楚，詳情仍待釐清。

陳姓夫妻於11月23日從台灣出發，隔天抵阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，準備到伊斯坦堡，不料轉機過程，陳在登機口的機艙空橋上，突然遭5名武裝人員帶走，自此音訊全，陳妻不知如何是好，求救無門，透過在台灣的子女在PTT發文求助，才引起媒體和台灣民代、官方的關注。

經幾天斡旋，陳先生終在今天凌晨獲釋，陳先生欣喜和妻子重逢，歷險5天終可獲釋，由於其行李和護照都還在阿阿布達比，他們在休息後，將進一步處理行李事宜，期待在下周三仍順利回到台灣。