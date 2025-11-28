聽新聞
中研院院長遴選／外界關注是否有AI專長院長？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

中研院院長廖俊智任期將於明年六月廿日屆滿。根據中研院院長遴選流程，院長遴選委員會於六月十二日組成，經過至少三場會議後，在十二月十三日召開的評議會中正式提出候選人推薦名單；讓評議員在當日選出前三名並排序提交總統府。而根據往例，遴委會會在一個月內將結果呈報總統府，總統將親自面談三位候選人後圈選新院長，也就是最快在明年一月中旬，中研院新科院長就會出爐。

中研院院長遴選委員會置委員十五人，由評議員依數理科學組、工程科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組各選舉三人，及中研院研究人員及研究技術人員選舉三人組成。七月至九月公開徵求院長人選，可由院士或評議員三至五人連署提名、各大專院校推薦。八月舉行兩場全院座談會，並透過書面與電子郵件徵詢院士與院內同仁對院長的意見。

院長徵求提名終止後，委員會整理出被提名人的完整名單，徵詢被提名人本人意願、安排面談等事宜，最後再召開會議討論，並以無記名方式票選出共認最理想的至少四位人選，推薦給評議會做決定。歷次會議及與被提名人面談等皆有紀錄。

依據往例，各組皆會推薦至少一名院士，二○一六年總統府證實的中研院長總統「面談」名單，分別是周美吟、廖俊智與郭位，也各自代表數理科學組、生命科學組與人文社會科學組。而當時尚未有工程科學組。

二○一六年才從數理科學組分出獨立成組、選出院士的工程科學組，此次首次有參選院長的「門票」。領導世界潮流的ＡＩ、半導體產業被歸類為工程科學組，也令人對本屆是否有可能出現工程科學組的院長候選人、甚至出現ＡＩ專長院長，倍加期待。

