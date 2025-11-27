明年啟動長照3.0 呂建德：藍白繼續杯葛總預算恐讓照顧長者美意全失

總統府「健康台灣推動委員會」今召開第六次委員會議，聚焦「長照3.0」及「國家防疫一體聯合行動方案」。賴清德總統裁示，結合更多民間力量，透過制度創新、科技應用、以及社區連結，建立從預防、照護到安寧的完善體系，讓國人都能夠健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的願景。

賴總統表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，因此提前在明年啟動長照3.0；要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能，並且導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能夠更緊密整合。

衛福部次長呂建德表示，長照3.0與2.0，最大的差別是，會把醫療跟長照緊密結合。首先是到宅急症照護，第二是出院準備。長照3.0也非常重視中重症特別是機構部分，賴總統強調，未來會提高對住民的補助。

至於喘息服務，呂建德說，很多家人必須照顧長輩，有關夜間與假日，希望能提供更多喘息服務。此外，今天護理學會提出，我們有724家居家護理所、2000多位護理師，都是寶貴資源，希望釋放出來支持夜間喘息。

針對國家防疫一體聯合行動方案，賴總統表示，防疫一體是確保國家安全，以及公共健康的重要策略，國家必須持續投入資源強化體系運作。請陳時中副召集人繼續協調督導，讓衛福部、內政部、環境部及農業部，依據過往累積的經驗，加速推動國家防疫一體聯合行動方案。必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。

媒體詢問，目前明年度總統預算仍在立法院卡關，是否影響長照3.0等計畫推動？此外，在野黨憂心賴政府大幅增加國防預算恐將排擠社會福利預算。

呂建德表示，今年平均成長率可能會超過百分之六，經濟成長率的大幅擴增，意味著政府稅收增加，「我們可以很負責任地說，錢應該是足夠的」。而賴總統提出的兩個最重要的投資，包括投資國家安全、投資社會安全。這兩個因為稅收增加，基本上並不違背。

不過呂建德也強調，如果藍白繼續杯葛總預算，政府這些照顧長輩、希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有，請立法院的藍白立委好好慎思杯葛的結果。