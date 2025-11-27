比利時科技領袖團訪台 盼強化供應鏈及價值鏈

比利時科技產業聯盟（AGORIA）率60人科技領袖團訪台，比利時台北辦事處長馬徹今天於歡迎酒會表示，這是近年規模最大的比利時代表團，AGORIA執行長史戴克思（Bart Stekers）則強調，希望能共同強化供應鏈及價值鏈。

比利時台北辦事處、國際經濟合作協會與AGORIA晚間共同舉辦「比利時-台灣科技之夜」，AGORIA率領的超過60位比利時科技界領袖代表團訪台，外交部政務次長吳志中以及台灣科技業界人士出席。

馬徹（Matthieu Branders）致詞時表示，45年前比利時商務辦事處在台北成立，顯示比利時建立與台北的科技、產業等領域的連結。45年後此需求仍是非常活躍，今天也迎來近年規模最大的比利時代表團訪台，比利時商務辦事處也已轉型為比利時台北辦事處。

史戴克思指出，這次訪團有來自半導體產業以及人工智慧平台的領袖代表，持續尋求合作機會，這非常振奮人心，期望此訪團是開啟合作的第一步。AGORIA呼應國際經濟合作協會促進世界連結的宗旨，希望能成為台灣與比利時的橋樑，進一步共同強化供應鏈、價值鏈。

國際經濟合作協會理事長呂桔誠則指出，他於6月率團出訪比利時與AGORIA簽署合作備忘錄，樂見AGORIA在短短數月就組團回訪台灣，展現此夥伴關係的能量跟未來展望。

呂桔誠說，結合比利時的研究和創新能力，以及台灣在製造、科技整合的優勢，可能性無限，雙方強項更是在各領域都具有互補性。國際經濟合作協會將持續與比利時方密切合作。