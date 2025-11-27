長照3.0明年上路 出院銜接長照目標2030年達「零天等待」

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
總統府今召開健康台灣推動委員會，衛福部次長呂建德表示，長照3.0規畫八大核心目標，最重要的是強化「醫照整合」，盼出院後銜接長照的等待期，到2030年時可達成「0天等待」。圖／聯合報系資料照片
長照3.0明年上路，至今行政院尚未完成核定。總統府今召開健康台灣推動委員會，衛福部次長呂建德表示，長照3.0規畫八大核心目標，最重要的是強化「醫照整合」，盼出院後銜接長照的等待期，到2030年時可達成「0天等待」。他強調，長照3.0的願景，盼能實現「健康老化、在地安老、安寧善終」的目標。

呂建德指出，台灣自2006年推動「長照10年計畫」，2017年升級為長照2.0，如今各項指標已大多達標，因此提前啟動長照3.0。長照2.0在經費、人力、服務量與據點設置都大幅成長，民眾滿意度也高達九成，長照3.0將在此基礎上提出更全面的藍圖。

面對即將邁入超高齡社會，長照3.0提出八大目標，包含健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、智慧照顧導入、落實安寧善終，以及人力專業發展，盼讓長者與失能者能在社區獲得近便、連續且具品質的照顧，最終能有尊嚴地離開人生。

3.0也將擴大服務對象，除了現行長照2.0涵蓋的65歲以上失能長者、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智且失能者外，未來將新增年輕型失智且失能者、PAC急性後期失能者、以及失能之外國專業人才。

在「醫照整合」方面，現行的「在宅急症照護試辦計畫」將擴大適應症並新增「提早出院」模式，也整合資訊系統以建立長照計畫調整的綠色通道。出院後銜接長照的等待天數，過去從51天縮短至4天，未來希望明年降至2天、2030年達到0天。

此外，長照3.0將全面強化家庭照顧者支持，包括設置專線、建立家庭照顧者據點，提供心理支持、照顧技巧訓練、紓壓活動，並提升在地日照中心量能，也將結合勞動部推動友善照顧家庭企業標章，擴大喘息服務，並提出「互助喘息」等創新模式。

長照 失智 呂建德 行政院 勞動部

